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Hibe veriliyor! Bakanlık duyurdu, proje tutarları...

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 13:32 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 13:32

Hibe veriliyor, proje tutarları artırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Yatırım niteliği "yeni tesis" olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 3 milyon liradan 3,5 milyon liraya, niteliği "tamamlama" olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 2,5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğ, 2021-2022 döneminde kırsal ekonomik altyapının  güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin  üreticilerce kullanımının yaygınlaştırılması için yeni teknoloji içeren  yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları içeriyor.
 
Değişiklikle, yatırım niteliği "yeni tesis" olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 3 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi.
 
Yatırım niteliği "tamamlama" olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 2,5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.
 
Yatırım niteliği "kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya  modernizasyon" olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı daha önce 1,5  milyon lira iken 2 milyon lira oldu.
 
Bu dönemde başvurularda uygulanacak asil ve yedek uygulaması  sayesinde, uygulamaya hak kazanmış ancak çeşitli nedenlerle hayata geçirilmeyecek  yatırımlar yerine yeni yatırımların gerçekleştirilmesi sağlanacak.
 
Geçmiş dönemlerde hibe desteğinden faydalanmış yatırımcılardan üç  yılını dolduranlara, teknolojilerini yenileyebilme imkanı sunmak için desteklere  tekrar başvuru hakkı tanındı. Bu kapsamda bütçe imkanları artırılarak faaliyete  geçirilen projelerin en son teknolojik imkanları kullanarak hayata geçirilmeleri  planlandı.
 
Proje başvuruları A ve B iş planı olarak ikiye ayrıldı
 
"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik  Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"  de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğ, 2021-2022 döneminde kırsal toplumda yerel kalkınma  kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren  yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.
 
Değişiklikle, uygulanacak proje başvuruları "A iş planı" ve "B iş  planı" olarak iki kısma ayrıldı.
 
A iş planıyla mevcut tarımsal işletmelerin makine-ekipman  ihtiyaçlarının, hibeye esas proje tutarı 300 bin liraya kadar olacak şekilde  karşılanması öngörüldü. 
 
Başvurulardaki asil ve yedek uygulamasıyla geçmiş dönemlerde hibe  desteğinden faydalanmış yatırımcılardan üç yılını dolduranlara ilişkin düzenleme  burada da geçerli olacak.
 
"B iş planı" kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda hibeye esas  proje üst limiti ise 500 liradan 600 bin liraya yükseltildi.
 
703,8 milyon lira hibe desteği verilecek
 
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile  2021-2025 dönemini kapsayan "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar" 2021 yılında  uygulamaya konulmuştu.
 
Kararla, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve  tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için  kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin  ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlara yönelik hibe ödemeleri uygulaması  başlatıldı.
 
Bu kapsamda, 2020-2021 döneminde sözleşmesi imzalanmış 2 bin 739  projeye 703 milyon 809 bin 674 lira hibe desteği verilmesi planlanıyor. Söz  konusu dönemde sözleşmesi imzalananlardan 8 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlanan  363 projeye 17 milyon 521 bin 748 lira hibe ödendi. 

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