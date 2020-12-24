Hibe ve kira desteği alacak esnaflar açıklandı! Kimler 3000 lira alacak işte liste...

3000 lira hibe, 2 bin 250 lira kira desteği alacak esnafları Ticaret Bakanlığı belirledi. Hibe ve kira desteği verilecek 133 esnaf faaliyet tanımı açıklandı. Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlığın tebliği kapsamında, Kovid-19 salgını tedbirlerinden etkilenen esnaf, sanatkar, gerçek kişi tacirlere verilecek desteklerden yararlanacaklar arasında kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları, kara yolu ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye, perakende ve toptan ticaret faaliyetlerinde bulunanlar da yer alıyor. Taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar, pazarcı esnafı, çiçekçi, ayakkabı tamircisi, pastane, otel, oyun salonları, çocuk kulübü, kreş işletmecileri gibi birçok alanda faaliyet gösteren esnaf da söz konusu desteklerden faydalanabilecekler listesinde bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerden etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe ve kira desteğinin verileceği kesimleri belirledi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020'de yapılan kabine toplantısının ardından açıklanırken, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete 'nin dünkü sayısında yayımlandı. Karar gereğince, salgından etkilenen kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

Ticaret Bakanlığının, bugün Resmi Gazete 'de yayımlanan tebliğiyle söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. e-Devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularına, ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması öngörülüyor.

Bakanlık listeyi sitesinden yayımladı

Ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Söz konusu listede 133 faaliyet tanımı belirlendi.

Buna göre, kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları işletenler, kara yolu ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye perakende ve toptan ticaret işletmeleri, taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar ile pazarcılar desteklerden faydalanacak.

Öte yandan, pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi ve simitçiler ile oturacak yeri olan "fast food" satış yerleri de listede yer aldı. Bununla birlikte, çiçekçi, otel ve konaklama tesisleri, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, sinema , tiyatro dekor ve malzeme kiralama işletmeleri, ayakkabı tamircisi, fotoğrafçı, reklamcı, kreş, çocuk kulüpleri, sürücü kursları, eğitim kursları, spor tesisleri, diş laboratuvarları, havai fişekçiler gibi birçok esnaf faaliyet kolu destek alacaklar listesinde yer buldu. Destek verilecek diğer esnaf faaliyet kollarına "https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri" linkinden ulaşılabiliyor.

BAŞVURULAR OCAK AYINDA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs nedeniyle esnaf-sanatkarların maruz kaldığı olumsuzlukları hafifletmeye yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdürdüğünü belirterek, "E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibariyle başlamasını öngörüyoruz" dedi.Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, ekonominin bel kemiği olan ve koronavirüs salgını döneminden olumsuz şekilde etkilenen esnaf-sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik destek çalışmalarını etkinlikle sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. Salgının ikinci dalgasının yaşandığı bu dönemde, esnaf-sanatkarların maruz kaldığı olumsuzlukları hafifletmeye yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Pekcan, dün itibariyle Resmi Gazetede yayımlanan 'Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla ekonomik açıdan en çok etkilenen esnafın kira ve gelir kaybı desteğini alması için gerekli yasal alt yapının tesis edildiğini ifade etti.

'OCAK AYININ İLK HAFTASI İTİBARİYLE BAŞLAMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Konu hakkında başvuru ve destek süreçlerinin nasıl uygulanacağını içeren tebliğin bugün yayımlandığını hatırlatan Pekcan, destekten yararlanacak ekonomik faaliyet tanımlarının 'NACE' kodlarıyla birlikte Bakanlığın web sayfasında yayımlanacağını kaydetti. Bakan Pekcan, "Cumhurbaşkanlığı Kararında yer aldığı üzere bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz, esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyoruz. Destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için bakanlık birimlerimiz ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dahil olmak üzere tüm iş ortaklarımız gerekli teknik alt yapı çalışmalarını sürdürüyorlar. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz. Tüm bu süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi hususunda, esnaf kuruluşlarımızla yakın iletişim ve iş birliği halinde, esnaf-sanatkârlarımızın ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

'RESTORAN VE KAFELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN DESTEK'

'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'nın önemine değinen Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

Bakanlığımız ve TESK tarafından desteklenen bu projenin değerli çıktılar elde edeceğine inanıyorum." "Yeni dönemde piyasaların ve ticaretin işleyişinin sağlıklı biçimde devam edebilmesi için kamu ve özel sektörümüzün dijital dönüşümünün büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Dijital uygulamalar; hane halkını, tüketiciyi ve her ölçekten işletmeyi etkileyebilen boyuta ulaşmış durumda. Dijital uygulamalar ve e-ticaret sayesinde esnaf-sanatkarlarımız; faaliyetlerini etkinleştirip yaygınlaştırabilecek ve daha fazla kazanç sağlayabilecek, kendi markalarını yaratabilecek, gerektiğinde işletmelerini ve ticari faaliyetlerini büyütebilecek ve hatta bazı durumlarda ihracatçı olabileceklerdir. 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar İnisiyatifi' projelerinin de benzer hedeflerle kurgulandığını görüyoruz. Birkaç bileşeni olan projede, esnaflarımızın kolay şekilde e-ticaret sitesi kurabilmelerini sağlayacak imkanlar yaratılacak. Projenin ilk adımında, özellikle restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek ve eğitimler sunulacaktır. Google Türkiyenin öncülük ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi,

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJE YARIŞMASI BAŞLATIYORUZ'