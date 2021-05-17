Hibe müjdesi! 5 bin TL ödenecek, detaylar belli oldu

Yüz binlerce kişiye hibe müjdesi! 235 bin kişi yararlanacak. 5 bin lira karşılıksız olarak ödenecek. Hibe müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Esnafa nefes aldıracak hibe desteği ile ilgili detaylar belli oldu.

Yüz binlere hibe desteği açıklaması geldi. Birçok kişi faydalanacak. Hibe desteği müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan 235 bin esnafa 5 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız." diye konuştu.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz