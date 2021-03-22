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Hibe, kira ve ciro desteği... Faizsiz kredi imkanı!
Yüz binlerce kişiye güzel haber! Hibe desteği sağlanıyor. Geri ödemesiz destekten başvuran vatandaşlar yararlanabiliyor. Başvuru süreci 31 Mart'a kadar devam ediyor. Paralar hesaplara yatırılıyor. Şu ana kadar hibe desteğine 1 milyon 109 bin kişi başvuruda bulundu. Milyonlara hibe desteği ödemesi yapılacak. Ayrıca kira ve ciro desteği de sağlanıyor.
Milyonlarca esnafa nefes aldıran hibe, kira, ciro desteği başvuruları 31 Mart'a kadar sürecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 133 işkoluna sağlanan hibe desteğine 1 milyon 109 bin başvuru geldiğini ve toplam 2 milyar 69 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bakan Pekcan, Halkbank'ın 756 binin üzerinde esnafa 18.5 milyar liralık faiz indirimli kredi kullandırdığını ifade etti.