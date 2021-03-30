Hibe fırsatı! Bugün son gün, başvuranlara ödeniyor

BU TARİHLERE DİKKAT!

Proje hazırlama süreci başlayan çağrıyla; toplam 125 milyon Euro’ya karşılık gelen 1 milyar 173 milyon lira destek verilecek. Bunun 45 milyon Euro’su ‘hayvansal üretim’, 80 milyon Euro’su ise ‘işleme ve pazarlama’ için ayrıldı. Kabul süreci başlayan projelerin son teslimi ise hayvansal üretim için 2 Nisan saat 18:00’e kadar yapılabilecek.

Çevrimiçi başvuru sistemi de 30 Mart saat 18.00’de kapatılacak. İşleme ve pazarlama yatırımları için ise son tarih 9 Nisan saat 18:00. Çevrimiçi başvuru sisteminin kapanma tarihi de 6 Nisan saat 18.00. Başvurular, öncelikle çevrimiçi sistem üzerinden yapılıyor ve başvuru çıktılarıyla istenen diğer evraklar, daha sonra TKDK il koordinatörlüklerine teslim ediliyor.

KAPSAMDA NELER VAR? 'Hayvansal üretim’ kapsamında süt, kırmızı et, kanatlı eti, yumurta, su ürünleri ve meyve-sebze üreten tarımsal çiftlik ve işletmelere destek sağlanıyor. Bu konularda yatırımın 500 bin Euro’ya kadar olan kısmına devlet katkıda bulunacak. Hibe oranları ise yatırımın içeriğine göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olacak. Bu ürünlerin ‘işlenmesi ve pazarlanmasına’ yönelik yatırımın ise 3 milyon Euro’ya kadar olan kısmı devletten. Hibe oranı da yüzde 40 ile yüzde 50 arasında. HANGİ İLLER İÇİN GEÇERLİ? Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir Bursa , Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli Konya , Kütahya, Malatya Van ve Yozgat

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT! NEREYE YAPILIYOR? Proje başvuruları online yapılıyor. Sonra gerekli evrakların yatırım yapılacak illerdeki TKDK il koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru ile ilgili detaylar ‘tkdk.gov.tr’ adresinde.