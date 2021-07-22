Hibe desteği veriliyor! Harekete geçildi, başvurular...

Hibe desteği veriliyor. Yeni destek için harekete geçildi. Başvurular internet sitesi üzerinden yapılıyor. Yüzde 50'ye varan hibe desteği sağlanacak. TÜBİTAK, yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerini destekleyecek. KOBİ’ler, müşterileri ile birlikte 28 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek. Başvuru için bazı şartların sağlanmış olması gerekiyor. Neler desteklenecek, nasıl başvuru yapılacak? İşte hibe desteği ile ilgili tüm detaylar...

Hibe desteği müjdesi geldi. KOBİ'lere yeni destek için düğmeye basıldı. TÜBİTAK, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerini desteklemek için harekete geçti.

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrıları açıldı. 1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedefleniyor.

1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı ile de müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG (Bireysel Genç Girişim) desteği almış olan girişimci KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

NASIL BAŞVURULACAK?

Çağrıya bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması ve tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunuyor. Başvurular https://eteydeb. tubitak.gov.tr internet adresinden online gönderilebiliyor. Proje bütçesinin en fazla 2.5 milyon lira olması gerekiyor.

NELER DESTEKLENİYOR?

Sipariş Ar-Ge çağrılarında, müşteri kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan yalnızca 1 proje personelinin giderleri desteklenecek.

Sipariş Ar-Ge 2021- 2 çağrısı kapsamındaki projeler için; müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra 'kabul edilen harcama tutarının' yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verecek. Sipariş Ar-Ge-i ve Sipariş Ar-Ge-b çağrıları kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği yüzde 50 olacak.

ÇAĞRI TAKVİMİ

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 15 Ekim, saat: 17.30

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması: 16 Ağustos

Çağrı kapanış tarihi: 28 Ekim, saat 23.59