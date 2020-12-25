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Hibe desteği verilecek! Bakan açıkladı...

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 10:32 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 11:49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul  Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2021 yılı Destek Programı kapsamında, İstanbul için 4  Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı  olmak üzere 6 program hazırladık. Toplamda 458 milyon lira tutarında bir kaynağı  İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." dedi. 
 
Bakan Varank, "İSTKA 2021 yılı Destek Programı" tanıtım toplantısına  katıldı.
 
 Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, yapılan çalışmalarda "Milli  Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla kapsayıcı ve bütüncül bir politika çerçevesi ortaya  koyduklarını belirterek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı  hedefleyen bölgesel kalkınma politikalarının da bunun önemli bir unsuru olduğunu  vurguladı.
 
Bölgelerin potansiyellerinden, kendine has özelliklerinden  faydalanarak Türkiye'nin her bir köşesini cazibe merkezi haline getirmek  istediklerini ifade eden Varank, kalkınma ajanslarının, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin dört bir yanına eser ve hizmet kazandırma"  vizyonunun bir parçası olarak kurulduklarını söyledi.
 
  Bakanlığa bağlı 26 kalkınma ajansı ile kuzeyden güneye, doğudan batıya  şehirlerin ihtiyaç ve yetkinliklerini gözeterek özgün projeler hayata  geçirdiklerini anlatan Varank, şunları kaydetti:
 
"İstanbul Kalkınma Ajansı da İstanbul'un sahip olduğu imkanları ortak  akıl ve iş birliğiyle kalkınma odaklı kullanmak için 2009 yılında faaliyete  geçti. Kuruluşundan bugüne kadar şehirdeki 842 projeye 1,2 milyar liralık destek  sağladı. Bugüne kadar Ajansımızın desteğiyle hayata geçen birçok yenilikçi ve  örnek proje Türkiye genelinde de uygulama alanı buldu.
 
Şimdi, İstanbul Kalkınma Ajansı vasıtasıyla 10 yılda imza atılan  başarılı işlerin sayısını önümüzdeki dönemde çok daha yukarılara taşımaya  niyetliyiz. İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programları'nı bugün  açıklıyoruz. Hedeflerimize giden yolda İstanbul için 4 Mali Destek Programı, 1  Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere 6 program  hazırladık. Toplamda 458 milyon lira tutarında bir kaynağı İstanbul'umuza tahsis  ediyoruz. "
  
 "Yenilikçi İstanbul ile birçok kritik teknolojiyi destekleyeceğiz"
 
Mustafa Varank, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik ilk  mali destek programı olan "Yenilikçi İstanbul" ile yapay zekadan nesnelerin  internetine, artırılmış gerçeklikten siber güvenliğe kadar birçok kritik  teknolojiyi destekleyeceklerini bildirdi.
 
Yine bu çerçevede, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme  bölgelerinde yenilik temelli ortak kullanım alanları kurulmasını teşvik  edeceklerini belirten Varank, bu programla ayrıca, dijital dönüşüm merkezleri  kurulmasını ve akıllı şehirleşme alanında yenilikçilik arayüzlerinin  oluşturulmasını amaçlayan projelere de destek sağlayacaklarını kaydetti.
 
"Teknoloji ve yenilik merkezli girişimcilik ekosisteminin  geliştirilmesini hedefliyoruz"
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ikinci program olan "Girişimcilik  Mali Destek Programı"yla teknoloji ve yenilik merkezli girişimcilik ekosisteminin  geliştirilmesini ve güçlendirilmesini hedeflediklerini aktararak, "Girişimlerin  finansmana erişimini, hızlı büyümesini ve küreselleşmesini sağlayacak destekler  vereceğiz. Tematik kuluçka merkezleri kurulmasını ve hızlandırma programlarının  hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Böylece İstanbul'un bölgesel girişimcilik  merkezi olma vizyonuna önemli bir katkı sağlayacağız." diye konuştu.
 
Üçüncü program olan "Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı" ile  yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığını artıracak projelere  destek sağlayacaklarını bildiren Varank, bu programla, ürün ve hizmetlerde katma  değerin tasarımla artırılmasını ve özgün kültürel üretim süreçleriyle yerel  zanaatların güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.
 
"Türkiye, yaratıcı hizmetlerin ihracatında gelişmekte olan ülkeler  arasında en iyi performans sergileyen ülkelerden biri" diyen Varank, UNESCO'nun  belirlediği dünyadaki 31 "tasarım şehri" arasında yer alan İstanbul'un, bir  tasarım kenti olarak imajının güçlendirilmesine destek vereceklerini ve  çalışmalarıyla buna katkı sağlayacaklarını söyledi.
 
Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Dördüncü ve son olarak Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile  de İstanbul'da yaşayan çocuk ve gençlerin, dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya  entegrasyonunu hızlandıracağız. Programın odağında, çocuklar ve gençlerin  inovasyon, yenilikçilik ile girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin  artırılması yer alıyor.
 
Özetle, anlattığım 4 mali destek programıyla 200 milyon liralık bir  kaynağı yenilikçi ve nitelikli projelerin hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamdaki her  bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz.  Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı'nda ise bu miktar 3,5 milyon liraya kadar  çıkacak. İlgili kurum ve kuruluşlar, mali destek programlarımıza 19 Mart'a kadar  başvuru yapabilir."
 
"Özel nitelikli güdümlü projeleri de kalkınma ajanslarımızla  destekliyoruz"
 
Mustafa Varank, kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK'ların güç  birliği yaptığı özel nitelikli güdümlü projeleri de kalkınma ajanslarıyla  desteklediklerini vurguladı.
 
Güdümlü projelerin etki gücünü tam manasıyla anlayabilmek, hatta  artırmak için fizibilite çalışmalarının yapılmasını çok önemsediklerini ifade  eden Varank, şu bilgileri verdi:
 
"İşte, İSTKA'nın 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı ile güdümlü  projelerin fizibilite çalışmalarına 8 milyon liralık finansman sağlayacağız.  Öncelikli alanlarda geliştirilen her bir fizibilite projesi için 100 bin liradan  400 bin liraya kaynak kullandıracağız. Böylece güdümlü projelerimiz, daha etkili  ve verimli sonuçlara ulaşmış olacak.
 
Son yıllarda dijitalleşme ile birlikte girişimcilerin büyük  başarılarına şahit oluyoruz. Yenilikçi girişimlere uygun ortamı sağlayabilen  ülkeler, teknoloji öncülüğünde bir adım öne geçme şansı yakalıyor. Biz de son  zamanlarda özellikle girişimlerin finansmanı noktasında önemli adımlar attık."
 
Tech-InvesTR, Bölgesel Kalkınma Fonu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile  Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu gibi yeni mekanizmaları tasarladıklarını  hatırlatan Varank, Bakanlığın ana yatırımcısı olduğu Teknoloji ve İnovayon  Fonu'nun yatırım sözleşmesini bu hafta başında imzalayarak fonu resmen  kurduklarını bildirdi.
 
Bakanlık olarak bu fona sağlamayı taahhüt ettikleri 350 milyon liranın  100 milyon liralık kısmını da aktardıklarını belirten Varank, çok yakında,  yatırım yapılacak potansiyel şirketlere yönelik tarama faaliyetlerine  başlayacaklarını söyledi.
 
Varank, 400 milyon lira aktarmayı taahhüt ettikleri Bölgesel Kalkınma  Fonu'na geçen yılın ardından bir 50 milyon lira daha yatıracaklarını, fon  kapsamında yatırım yapılacak farklı sektörlerden şirketlerle görüşmelerin devam  ettiğini bildirdi.
 
"Girişim sermayesi fonlarına verdiğimiz desteği genişletmeye devam  ediyoruz"
 
Tech-InvesTR programında, Hazine ve Maliye Bakanlığının beş fondan  dördü ile protokol imza sürecini tamamladığını aktaran Varank, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
 "Süreci tamamlanan bu dört fondan biri olan Collective Spark fonu ile  TÜBİTAK Proje Destek Sözleşmesi'ni imzalayarak destek sürecini başlattılar.  TÜBİTAK'ın 4 milyon lira bütçe ile desteklediği bu fon, 30 milyon avro büyüklük  ile yatırımlarına başladı. Diğer yandan, bildiğiniz gibi geçtiğimiz eylül ayında  Bilişim Vadisi, Albaraka Türk ve Vakıf Katılım ortaklığı ile 100 milyon liralık  Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurmuştuk. Yatırım komitesi  bugün toplanıyor. 3 ay gibi kısa bir sürede faaliyete geçen fon, ilk grup  yatırımları belirlemek üzere Bilişim Vadisi ekosistemindeki girişimcilerle  görüşmelere başladı. İnşallah ilk yatırım haberini ocak ayında almayı  öngörüyoruz.
 
Girişim sermayesi fonlarına verdiğimiz desteği genişletmeye devam  ediyoruz. Artık bu alana İSTKA'yı da dahil ediyoruz. Bugün son olarak duyurusunu  yapmak istediğim destek programımız olan İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi  Programı ile bu alandaki önemli bir beklentiyi hayata geçirmiş oluyoruz. Yine bir  nevi fonların fonu şeklinde çalışacak bu programla girişim sermayesi fonlarına  2021 yılında toplam 250 milyon liralık bir kaynak aktaracağız. Bu miktarın diğer  girişim sermayesi fonlarının katkılarıyla önemli bir hacme ulaşmasını  bekliyoruz."
 
Bu çerçevede, İstanbul'daki teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlerin,  startuplar'ın finansmana artık çok daha kolay erişebileceğini belirten Varank, bu  fonların, Türkiye'de Ar-Ge'yi ve inovasyonu odağına alan girişimlerin gurur  verici girişimlerine kapı aralayacağını söyledi.
 
 "İstanbul'u bölgesel ve küresel girişimcilik merkezi haline  getirebiliriz"
 
  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, her devirde imparatorlukların  merkezi olmuş kadim İstanbul'un, her alanda marka değerini yükseltmek önceliğinde  olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek İstanbul'u bölgesel ve  küresel girişimcilik merkezi haline getirebiliriz. İstanbul'un teknoloji, yenilik  ve inovasyon odaklı yerli ve yabancı girişimlerin cazibe merkezi olması için bir  strateji ve eylem planı hazırlığındayız. Bu çerçevede Uluslararası İstanbul  Girişimcilik Programı'nı hazırladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu programdaki  faaliyetleri ve eylem planlarını da tüm paydaşlarla birlikte  belirleyeceğiz."
 

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