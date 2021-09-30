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Hibe desteği! Resmen duyuruldu ve belli oldu

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 11:25 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 11:30

Karşılıksız para desteği sağlanıyor. Hibe ile ilgili flaş açıklama geldi. Hibe desteğinden kimler yararlanabilecek? Detaylar belli oldu. Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) projesi, 11 ilde girişimcilik faaliyetleriyle Türk ve Suriyeli girişimcilere destek veren kurumlara hibe teşviki sağlıyor.


Hibe desteği ile ilgili flaş açıklama! Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nden (ICMPD) yapılan  açıklamaya göre, ICMPD, 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin de  üyesi olduğu ICMPD; dünya genelinde göçün sınır yönetimi, geri dönüşler, iltica  prosedürleri, insan kaçakçılığıyla mücadele ve uyum gibi alanlarda çalışmalar  yürütüyor.           

Bu bağlamda AB tarafından fonlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı-Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla ICMPD'nin  hayata geçirdiği ENHANCER projesi kapsamında; öncelikli olarak sosyal uyum ve  uzun soluklu geçim kaynakları sağlamak için girişimciliği desteklemeye yönelik  hibe programları başlatıldı. Proje; Türkiye'de geçici koruma altında olan  Suriyelilerin ev sahibi Türk toplumuyla birlikte girişimcilik ekosistemine dahil  olmasını ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimini hedefliyor.   

Kuruluş; bu çerçevede Temmuz 2021'de Ortak Kullanım Tesisleri Hibe  Programı, Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi  için Hibe Programı ve İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı olmak üzere  toplam 10 milyon 150 bin avroluk 3 hibe programı duyurmuştu.                             

  10 şehre 3 milyon avroluk hibe                   

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi  için Hibe Programı'nın son başvuru tarihi uzatılırken, program için 29 Ekim  2021’e kadar proje başvuruları yapılabilecek.                Başvuruları alma aşamasındaki hibe programı; girişimcilere verilen  hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırarak yerel girişimcilik ekosistemi  kurumlarının teknik ve insani kapasite eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.  Başvurular Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri Konya, Mersin ve Şanlıurfa illerinden kabul edilecek.     

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi  için Hibe Programı'nda başvuru sahiplerine 10 bin ila 30 bin avro aralığında  toplam 3 milyon avroluk hibe sağlanacak.                         

Kimler başvuru yapabilir?

Hibe programına söz konusu 11 şehirden üniversiteler, belediyeler,  kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları,  mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme  merkezleri gibi yerel kurum ve kuruluşlar ile geçici koruma sağlanan Suriyeliler  ve ev sahibi topluma hizmet eden STK'lar proje sunabilecek.     

Belirtilen 11 ilden birinde faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar;  girişimcilik potansiyeline sahip geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk  girişimcileri teşvik eden ve kayıtlı ekonomiye yönlendiren projeler geliştirerek  bu hibeden yararlanabilecek. Bu sayede iki toplumun uyumu için paralel oranlarda  katkı sağlayacak projelerin dikkate alınmasının yanında, geçici koruma sağlanan  Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş  mecraları ile istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dahil olmaları  sağlanacak.         

      Hibe programının hedefleri ve başvuru süreci ile ilgili olarak ICMPD  ekibi, Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Adana,  Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 28 Eylül-8 Ekim'de bilgilendirme toplantıları  organize edecek.             

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