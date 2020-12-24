24 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.421 0.21 EURO 9,3310 0.01
USD 7,6480 0.10 ALTIN 462,130 0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hibe desteği ilgili flaş açıklama! Resmen duyuruldu, tarih verildi...

24 Aralık 2020 Perşembe - 12:06 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 12:57

Devlet harekete geçti ve detaylar belli oldu. Hibe desteği ile ilgili açıklama geldi. Bakan duyurdu ve tarih verdi. e-Devlet üzerinden yapılabilecek hibe desteği başvuruları ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlayacak.


Hibe ve kira desteği ile ilgili açıklama geldi. Bakan tarih verdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafa hibe desteğine ilişkin açıklama yaptı. Pekcan, "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden  yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

İKİ ŞEKİLDE DESTEK SAĞLANACAK
 
Destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve  "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Destek programının süresi,  Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların  yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay  olacak.
 
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit  edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar  ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe  desteği sağlanacak.
 
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil  kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması  halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira  olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak  üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.
 
 İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda  iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.
 
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
 
Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru,  değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum  ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr  internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki  taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.
 
Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık  kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru  esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi  yapılmayacak.
 
Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık  tarafından belirlenecek. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde  Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına  destek ödemesi yapılacak.
 

ETİKETLER

bakan pekcan açıklama hibe destek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.