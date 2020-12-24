Hibe desteği ilgili flaş açıklama! Resmen duyuruldu, tarih verildi...

Devlet harekete geçti ve detaylar belli oldu. Hibe desteği ile ilgili açıklama geldi. Bakan duyurdu ve tarih verdi. e-Devlet üzerinden yapılabilecek hibe desteği başvuruları ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlayacak.

Hibe ve kira desteği ile ilgili açıklama geldi. Bakan tarih verdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafa hibe desteğine ilişkin açıklama yaptı. Pekcan, "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

İKİ ŞEKİLDE DESTEK SAĞLANACAK

Destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.