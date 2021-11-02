Hibe desteği ile ilgili son dakika açıklaması! 24 ay sürecek, ödemeler...

Devlet tarafından karşılıksız para desteği sağlanıyor. Toplan 2 yıl devam ediyor. Ödemlerin beşincisi yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yeraltı maden işletmesine hibe desteğinin beşinci ödemesini gerçekleştirdi.

Hibe desteği ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi. 24 ay sürecek desteğin 5. ödemesi yapıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen program kapsamında Bakanlık, yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak 937 bin Türk Lirası hibe ödemesi gerçekleştirdi. Böylece iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan yeraltı maden işletmelerine ekim ayı itibariyle 4,3 milyon Türk Lirası hibe desteği sağlanmış oldu.

24 ay sürecek Finansal Destek ve Rehberlik Programının, yeraltı maden işyerlerinde İSG profesyoneli görevlendirilmesine yönelik hibe desteğinin yanı sıra arama kurtarma eğitimleri ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi entegrasyonuna yönelik hibe desteklerini de kapsıyor. İlk çeyreğini geride bırakan programda finansal desteğin yanı sıra verilen rehberlik desteği ile iş sağlığı ve güvenliği alanında işletmelerin kurumsal kapasitelerini de geliştirmeyi hedefleyen programda saha ziyaretleri yapılarak yeni ve önleyici yaklaşımlarla yeraltı kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları devam edecek.