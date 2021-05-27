Hibe desteği ile ilgili flaş açıklama! Belli oldu

Hibe desteği ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Karşılıksız para desteğinde kim ne zaman başvuru yapabilecek. Hibe başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Başvurular sadece e-Devlet üzerinden alınıyor. Karşılıksız para desteğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esnafa hibe desteğine ilk 2 günde 309 bin 265 başvuru yapıldı.

Hibe desteği başvuruları alınmaya başladı. Koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenen pek çok kişi karşılıksız para yardmı bekliyordu. Zor durumda olan vatandaşlara bir kez daha devlet eli uzandı. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen esnafa yönelim 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği yapılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek. Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek. 30 günlük süreçte çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Başvuru takvimi şöyle olacak: 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü, 2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü, 4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü, 6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü, 8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü, 30 Mayıs-23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecek. HİBE BAŞVURU SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ

Esnafa hibe desteğine ilk 2 günde 309 bin 265 başvuru yapıldı.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.