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Hibe desteği! Hesaplara yatacak! Esnafa 3 bin lira ile 5 bin lira...
Esnafa hibe desteği müjdesi. Paralar hesaplara yatacak. 3 bin lira ile 5 bin lira hibe desteğinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi duyurdu. Birinci grupta yer alan kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmelerin sahiplerinin hesabına 5 bin lira hibe desteği yatırılacak. İkinci grupta yer alan bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecilerinin hesaplarına 3 bin lira hibe desteği yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından hem esnafa yönelik yeni bir hibe destek paketini açıkladı hem de çiftçilere müjde verdi. “İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkârımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz” diyen Erdoğan, birinci gruptaki esnafa bir defaya mahsus 5 bin lira hibe, ikinci gruptakilere ise 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını söyledi.