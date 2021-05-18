Hibe desteği! Hesaplara yatacak! Esnafa 3 bin lira ile 5 bin lira...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından hem esnafa yönelik yeni bir hibe destek paketini açıkladı hem de çiftçilere müjde verdi. “İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkârımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz” diyen Erdoğan, birinci gruptaki esnafa bir defaya mahsus 5 bin lira hibe, ikinci gruptakilere ise 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını söyledi.