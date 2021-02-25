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Hibe desteği! Detaylar belli oldu, yüzde 50...

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 10:25 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 10:25

Bakanlık harekete geçti. Hibe desteği verilecek. Oran belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV hariç yüzde 50 oranında destek sağlanacak. Başvurular 1 Mart'ta başlayacak ve 30 gün devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemleri yatırımlarına, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'si kadar destek verecek.


Hibe desteği ile ilgili detaylar netleşti. Bakanlık tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında  Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğle tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı  bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak,  daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını ve kırsal alanda  üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bireysel sulama  sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 
Bu kapsamda, tarla içi damla, mikro yağmurlama, yüzey altı damla  sulama ile yağmurlama sulama, lineer veya center pivot sulama, tamburlu sulama,  güneş enerjili sulama sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar desteklenecek.
 
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS)  kayıtlı olmak şartıyla belirtilen yatırım konularında başvuru yapılabilecek.
 
Şartları uyan tarımsal şirketler, kooperatifler ve birlikler de  başvurabilecek
 
Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve  anonim şirket şeklinde kurulmuş işletmeler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim  yapabileceklerinin belirtilmesi şartıyla tüzel kişilik olarak başvuruda  bulunabilecek.
 
Sulama, tarımsal kalkınma ve tarım kredi kooperatifleri ile sulama  birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması  şartıyla kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 10 yıl ve üzeri  kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilecek.
 
Yatırımda mal alım tutarının yüzde 50'si desteklenecek
 
Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde  belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla  destek verilecek.
 
 Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçemeyecek.
 
Başvuru sahipleri, müracaatlarının kabulü halinde hibeye esas mal alım  tutarının yüzde 50'si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat  farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından  temin etmekle yükümlü olacak.
 
Başvurular, bu yıl için 1 Mart'tan başlayarak 30 gün içinde, diğer  uygulama yıllarında ise 1 Ocak'tan başlayarak 60 gün içinde, son başvuru tarihi  mesai bitimine kadar  başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak  elden Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine teslim edilerek yapılacak.
 

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