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Hibe desteği! 30 bin liradan başlıyor, son gün...

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 11:43 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 11:43

Devletten geri ödemesiz para desteği. Başvuranlar alıyor. 5 gün içerisinde onaylanıyor. Alınacak para 30 bin TL'den başlıyor. Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 22 Ocak olarak belirlendi.


 Devlet ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarına destek olmaya devam ediyor. Hibe desteği sağlanıyor. Bakanlık başvuru yapmak isteyenler için açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından  arıcılık, ipek böcekçiliği ile kaz ve hindi yetiştiriciliğine sağlanacak hibe  desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların 22 Ocak'a kadar başvuruda  bulunması gerekiyor. 
 
Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kaz ve Hindi  Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama  Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi,  alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi  için söz konusu alanlarda yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak  modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik  yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.
 
Arıcılık destekleme konuları, arı ürünleri üretiminde kullanılacak boş  kovan, şurupluk, bal sağım çadırı, güneş paneli, makine, alet-ekipman ve seyyar  arıcı barakası gibi malzemeleri kapsayacak.
 
Destekten, 81 ildeki Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri  Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) müracaat tarihi itibarıyla en az 3  yıldır kayıtlı, AKS'deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana  sahip, bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer  arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehiri,  apilarnilden en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabilecek.
 
 İpek böceği yetiştiriciliği projesi kapsamında Ankara, Antalya Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Sakarya, Sivas, Tunceli ve  Yozgat'ta, besleme evi inşaatı, makine, alet, ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi  yatırımları desteklenecek.
 
Kaz ve hindi yetiştiriciliği kapsamında ise damızlık kaz  işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet, ekipman alımı,  ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet, ekipman alımı yer  alacak.
 
 Kars'ta 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, Ardahan, Kars, Muş ve  Ordu'da 500'er adet kapasiteli ticari kaz ve Bingöl, Diyarbakır ve  Kahramanmaraş'ta 1000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri  desteklenecek. Yatırım konularına göre gerçek ve tüzel kişiler başvuruda  bulunabilecek.
 
Desteklenecek yatırım konuları
 
Yatırım konularına göre hibe oranı, makine, alet- ekipman ve arıcı  barakası alımı için arıcılıkta yüzde 50, besleme evi yapımı, makine, alet,  ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi için ipek böcekçiliğinde yüzde 100, yeni  inşaat yapımı, makine, alet, ekipman alımı için kaz ve hindi yetiştiriciliğinde  yüzde 75 olarak uygulanacak.
 
Hibe desteklerine yönelik başvurular 22 Ocak 2021'e kadar  yapılabilecek. Söz konusu süre, gerekli görülmesi halinde uzatılabilecek.  Başvurular, İl Proje Yürütme Birimi (İPYB) tarafından, ilçelerde ilçe müdürlüğü  tarafından kabul edilecek.
 
Başvurusu uygun olan yatırımcılar belirlenen kriterlere göre 5 iş günü  içerisinde puanlanıp sıralanacak ve yatırıma uygun bulunan projeler onaylanacak.
 
Onaylanan yatırımcılara resmi bildirim yapılacak ve hangi yatırım  konusuna başvurulmuş ise yatırımı tamamlaması için süreç başlatılacak.
 
Hibe limitleri belirlendi
 
 Yatırım konularına göre desteklenecek kapasiteler ve hibe limitleri de  belirlenirken, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz kümes ve kuluçkahane inşaat  yatırımlarında inşaat, makine, alet, ekipman için ödenecek hibe desteği 700 bin  lirayı geçemeyecek.
 
1000 adet kapasiteli ticari hindi kümes inşaatı yapımı, alet, ekipman  alımı için ödenecek hibe desteği 200 bin lirayı aşamayacak. Arıcılık  desteklemesinde makine, alet, ekipman için ödenecek hibe desteği 30 bin lirayı  geçemeyecek.
 
İpek böcekçiliği hibe desteği, toplu besleme evi inşaatı, makine,  alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 1 milyon 100 bin lirayı,  toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 950 bin  lirayı, tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi  tesisi yatırımlarında 120 bin lirayı, tekli besleme evi inşaatı, makine,  alet-ekipman alımı yatırımlarında 105 bin lirayı aşamayacak.
 
  
 
 
 
 

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