Hibe desteği! 150 bin lira, bakan duyurdu...

Hibe desteği ile ilgili açıklama geldi. Bakan duyurdu ve belli oldu, bu yıl da devam edecek. 150 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. KOOPDES ile kadın kooperatiflere 150 bin liraya kadar hibe desteğinin süreceği bildirildi. Başvurular şubat ayında alınmıştı. 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlanacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Toplam tutarı 16 milyon 690 bin TL olan bu projelere bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin TL düzeyinde" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kadın kooperatiflerine verilen 150 bin liraya kadar hibe desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirterek, 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifin 140 projesine hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Bakan Muş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlıkça kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanılmasına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların kooperatif modeliyle ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES programının geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlattı.

Kadın kooperatiflerinin proje bedellerinin bir bölümünün KOOP-DES programı kapsamında hibelerle karşılanmasının, kooperatiflerin sermaye sıkıntısı nedeniyle yapamadıkları yatırımları yapabilmelerine imkan oluşturduğuna dikkat çeken Muş, bu desteklerle kooperatiflerin etkin ve verimli çalışmasının ve ekonomik katma değerin artırılmasının sağlandığını belirtti.

'140 PROJEYE HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK'

Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Muş, "Kadın girişimcilerimizin ekonomimiz açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Kadınlarımızın emek ve sermayelerini birleştirerek kooperatif kurmalarını bakanlık olarak destekliyoruz.

KOOP-DES kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmaya bu yıl da devam edeceğiz. 2021 yılı için kadın kooperatiflerimizin başvuruları şubat ayında alınmıştı.

Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kooperatifin 140 projesine hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Toplam tutarı 16 milyon 690 bin TL olan bu projelere bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin TL düzeyinde" dedi.

MAKİNE ALIMI VE PERSONEL İSTİHDAMINA DESTEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KOOP-DES programı çerçevesinde ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin; makine veya ekipman ile ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına ve projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek sağlanıyor.

Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı’nca hibe olarak karşılanıyor.