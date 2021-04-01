Hibe desteği! 10 bin liradan başlıyor, ödemeler...

Yüz binlerce kişiye müjde! Hibe desteği sağlanıyor. Detaylar belli oldu. Ödenecek tutarlar açıklandı. Karşılıksız para desteği ödemeleri 10 bin liradan başlıyor. 365 bin liraya kadar hibe veriliyor. Yeni iş kuran ya da var olan işini geliştirmek isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunuluyor. Birçok sektör hibe desteğinden yararlanıyor. Fakat vatandaşlar haberdar olmadıkları için başvuruda bulunmuyorlar. Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu yapanlar da destek ödemelerinden yararlanabiliyorlar. İşte hibe desteği ile ilgili tüm detaylar...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ (küçük ve orta ölçekli işletme) ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak amacıyla destek vermeye devam ediyor.

Bu anlamda KOSGEB , girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi hedefliyor.

VERGİDE 75 BİN TL DÜŞÜŞ

Girişimcilik desteği kapsamında geçen yıl 11 bin 809 kadına hibe veren KOSGEB, bu yıl da 12 bin kadını destekleyecek. Bunun dışında 18 ile 29 yaş arası girişimciler için özel destekler var. Bunlar arasında örneğin işletme sahiplerinin her ay ödemesi gereken 900 TL’lik Bağkur ödemesini, genç girişimcilerin 1 yıl ödemesi gerekmiyor. Ayrıca işletmesini açan ve KOSGEB desteği alan genç girişimcinin kazancının 75 bin lirası 3 yıl boyunca vergiden muaf tutuluyor.

20 BİN TL’YE KADAR

Girişimcilik Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Desteği’nde de işletmelere kuruluş desteği olarak geri ödemesiz (hibe) destek sağlanıyor. Gerçek kişi statüsünde kurulan işletmeler için 5 bin TL, şirketi olanlar içinse 10 bin TL veriliyor. Ayrıca işe başladıkları ilk ve ikinci yıl için işletmelere 5 bin ile 20 bin TL arasında destek sunuluyor. Genç, kadın, engelli, gazi ve birinci derecede şehit yakını olan girişimcilere ise her yıl sonunda 5 bin TL ek destek veriliyor. Girişimcilere verilen toplam hibe 65 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yani 65 bin liralık hibe ile kendi işinizin patronu olabilirsiniz.

TEKNOLOJİYE 300 BİN TL

İleri Girişimci Desteği kapsamında ise binlerce iş kolundaki işletmeye 5 bin TL veya 10 bin TL geri ödemesiz destek var. Bu programda da performans desteği kapsamında işe başlanılan ilk ve ikinci yıl için 5 bin TL ile 20 bin TL arasında ödeme yapılıyor.

Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği kapsamında düşük, orta ve ileri teknoloji düzeyine göre sırasıyla 100 bin, 200 bin ve 300 bin TL destek sağlanırken, Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği olarak da 10 bin TL veriliyor. Toplam destek 365 bin liraya kadar çıkıyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

KOSGEB’in sağladığı desteklerden faydalanmak isteyenlerde; KOSGEB’in 32 saatten oluşan uygulama girişimcilik eğitimlerine katılmış olmak/iş kurma danışmanlık eğitimi almış olmak ve online eğitimleri tamamlamak şartı aranıyor. Ayrıca üniversitede genç girişimci geliştirme programlarına katılmış olup da mezun olanlar, İŞGEM içerisinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açanlar, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olanlar ve beyanname dolduranlar KOSGEB desteklerinden yararlanabiliyor.