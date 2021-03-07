Hibe açıklaması! 44 bin kişiyi kapsıyor

Bakan Selçuk duyurdu. Hibe desteği sağlanıyor. 44 bin kişi karşılıksız olarak devlet tarafından destekleniyor. Sağlanan nakdi destek ile kadınların iş hayatına katılımı artırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kadınların iş gücüne katılımını desteklemek için başlatılan "İş'te Anne Projesi" ile 44 bin kadının iş gücüne katılımının desteklendiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınlarla ilgili projelere verilen destekleri açıkladı.

Selçuk, kadınların iş-aile hayatı dengesini sağlayabilmeleri için evde bakım desteği, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma gibi uygulamaları ve teşvikleri hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

Çalışan annelere çocuk bakımı konusunda destek

31 Ocak itibarıyla 14 bin 564 anneye toplam 8 milyon euronun üzerinde hibe ödemesi gerçekleştirildi.

5 bin 85 sertifikalı bakıcıya toplamda 640 bin 700 euro destek sağlandı.

"İş'te Anne Projesi'nden 44 bin kadını yararlandırdık"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yıllık proje desteği kotasının yüzde 30'unun sadece kadınların hak sahibi olduğu projelere ayrıldığını vurguladı.

"2018 itibarıyla başlayan İş'te Anne Projesi'nden bugüne kadar 44 bin kadını yararlandırdık. Evde Çocuk Bakımı Projesi ile de 25 bin kadına destek olduk. Bu proje ile 16 bin kadını ilk defa sosyal güvenlik kapsamına aldık."

Kadın akademisyen oranı AB ortalamasının üstünde

Bakan Selçuk, kadın istihdamına ilişkin verileri de paylaştı.

Türkiye'de yükseköğretimde kadın akademisyen oranının yüzde 45 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Selçuk, "Bu oran, AB ortalamasının tam 5 puan üstünde" dedi.

Selçuk açıklamasında şunları aktardı:

"Bugün mimar, avukat ve bankacılarımızın yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Adli ve idari yargıda görev yapan hakimlerin yüzde 46'sı, büyükelçilerimizin yüzde 25'i, öğretmenlerimizin ise yüzde 60'ından fazlası kadın. Ayrıca toplam kamu çalışanlarının yüzde 40,33'ü kadın. 'Mutlu kadın, uyumlu aile, müreffeh toplum' hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

468 bin kadın finansal okuryazarlık seminerlerine katıldı

Bakanlık olarak "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konularında seminerler düzenlediklerine işaret eden Selçuk, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerle 468 bine yakın kadına ulaştık." dedi.