Hezarfen havalimanı nerede? Küçük Ülkü Pisti Hezarfen havalimanın özellikleri…

İstanbul'da bir eğitim uçağının düşmesinin ardından Hezarfen Havaalanı'nın nerede olduğunu merak edilmeye başladı. Hezarfen havalimanı nerede?

HEZARFEN HAVAALANI NEREDE?

İstanbul'da yer alan Hezarfen Havaalanı, Arnavutköy ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün kuzeyinde yer alan Hezarfen Havaalanı tam 500 dönümlük bir arazi üzerine kuruludur. Türkiye'nin uluslararası tescilli ilk özel havaalanı olan Hezarfen Havaalanı1992'den beri faaliyet göstermektedir.

Özel bir havaalanı olan Hezarfen Havaalanı İstanbul'un 50 km batısında yer almaktadır. Havaalanının güneyinde Büyükçekmece Gölü, kuzeybatısında Çatalca ilçesi ve kuzeyinde O-3 Otoyolu bulunmaktadır.

Adını 17. yüzyılda Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçan, ünlü Osmanlı bilim adamı Hezarfen Ahmet Çelebi'den alan havaalanında genel havacılık ve eğitim uçuşları verilmektedir.

Hezarfen Havaalanı 535 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde asfalt pist ile 05/23 doğrultusunda bulunan bu piste sahip olacak şekilde hizmet vermektedir. Hezarfen Havaalanındaki pist Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin adı verilerek "Küçük Ülkü Pisti" olarak anılmaktadır. Ayrıca motokros parkuru, 120 metre uzunluğunda model uçak pisti ve helikopter pisti bulunmaktadır. Hezarfen Havaalanı, sivil ve genel havacılığa hizmetin yanında her yıl sonbaharda düzenlenen Rock'n Coke başta olmak üzere pek çok aktiviteye ev sahipliği yapmaktadır. Bu gibi organizasyonlara ev sahipliği yapması dolayısıyla Hezarfen Hobbyland adıyla da anılmaktadır.