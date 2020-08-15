Heyelanda ölen kişinin çektiği son görüntüler ortaya çıktı

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Ayrıca, Gökçeoba Mahallesi'nde çay bahçesinde meydana gelen heyelanı cep telefonuyla kayda alan Muhammet Ali Öztel, o anları anlattı. Öztel, "Annemler bu bölgeye gelmişler, ben de onları buradan almaya geldim. Bölgeden tam geçerken büyük bir sesle buralar patladı. Büyük bir heyelan oldu. Annem korkudan bayılma tehlikesi yaşadı. Olay anını cep telefonu ile görüntülemeye çalıştım. Ardından annemi sırtında taşıyıp buradan uzaklaştık. Saniyelik olay yaşadık. Bir anda tüm çay tarlaları gitti" dedi.

Of ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek kesiminde yer alan bazı mahallerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Bazı köy yolları ise ulaşıma kapanırken, elektrik kesintileri yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD , DSİ, itfaiye, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Of ilçesinde ticaretle uğraşan Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

ÖLMEDEN ÖNCE YAĞIŞI GÖRÜNTÜLEMİŞ

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde, ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun şiddetli yağışta sileceklerin yetişmediği, yolların ise göle döndüğü görülüyor.