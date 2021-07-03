Heyelan felaketi Japonya'yı vurdu! Ço sayıda kayıp var...

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı heyelan felakete dönüştü. AFP'de yer alan son dakika haberine göre, evleri yıkıp geçen sel suları ve heyelan sonrasında en az 19 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağış felakete yol açtı. AFP'nin acil koduyla geçtiği son dakika haber ine göre Shizuoka eyaletindeki Atami şehrini sel ve heyelan vurdu.

Şiddetli yağışlar Japonya 'da bu haftanın başından beri etkili olurken yetkililer, Atami şehrinde yaşanan heyelanda en az 19 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara devam ettiği açıklamasını yaptı.

Shizuoka eyaleti afet koordinasyon merkezi yetkilileri cumartesi sabah ı felaketi yaşayan Atami şehrinin bir kaplıca bölgesi olduğunu ve bölgede yeraltı sıcak su kaynakları bulunduğunu bildirdi.

Televizyon görüntülerinden alınan videolar heyelanla birlikte harekete geçen büyük çamur kitlelerinin evleri önüne katarak ilerlediğini, olay anında bölgede bulunan vatandaşların korkuyla kaçıştığını gösteriyor.

Shizuoka eyalet yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada '19 vatandaşımızın nerede olduğunu bilmiyoruz ve güvenliklerinden endişe ediyoruz' ifadesinin kullanırken yerel yönetimin arama kurtarma çalışmaları için ordudan yardım istediğini sözlerine ekledi.

Heyelan yerel saatle sabah 10.30'da gerçekleşirken bölgedeki çok sayıda evin heyelanla birlikte yıkıldığı ve 200 civarında konutun da şu an için elektriğinin kesik olduğu açıklandı.

Japonya yılın bu zamanlarında şiddetli yağışların etkisine girerken yaşanan seller nedeniyle yerel yönetimler sıkça vatandaşlara evlerini tahliye etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Atami şehri bu etkili yağışlar nedeniyle son 48 saat içinde 313 milimetre yağış alırken devlet televizyonu NHK bunun temmuz ayı ortalaması olan 242.5 milimetrenin üzerinde olduğunu açıkladı.

Shizuoka eyaletindeki kırsal bir bölge olan Atami şehri başkent Tokyo'ya 90 kilometre uzaklıkta ve kaplıcalarıyla ünlü bir yer.

Demiryollarının resmi sitesindeki bilgiye göre Tokyo-Osaka arasında çalışan Shinkansen hızlı tren seferleri şiddetli yağış nedeniyle durdurulurken bölgedeki diğer tren hatları da şu an için çalışmıyor.