Kahkaha dolu ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yılbaşı akşamı özel bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Eser Yenenler’in sunduğu projede, Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, ‘Çok Güzel Hareketler 1’ ekibi, Emircan İğrek, Ege Kökenli, Anadolu Ateşi ve ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ekibi sahne alacak. Yılmaz Erdoğan, genel sanat yönetmenliğini yaptığı programda, BKM Oratoryosu’nu yönetecek. Canlı yayında Milli Piyango Büyük İkramiye Çekilişi, Kanal D ve teve2’de yayınlanacak.
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Heyecanlı yılbaşı Kanal D'de!
31 Aralık 2020 Perşembe - 9:26 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 9:26
Kahkaha dolu ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yılbaşı akşamı özel bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
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