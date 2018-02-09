Heyecana yol açtı, detaylarını Erdoğan açıklayacak

Köyüne geri dönecek çiftçi ailelere yönelik 300 koyun+maaş verileceği açıklaması bir çok ilde ses getirdi. Bakanın açıklamaları ile birlikte köyünü terk etmek zorunda kalan bir çok aile projenin detaylarını merak ederken, projenin detayları ile ilgili daha fazla bilgi vermeyen bakanlık yetkilileri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı buluşmaya işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından ''Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol'' projesi kapsamında yapılan köyüne geri dönene 300 koyun artı maaş verileceğine yönelik açıklama ülke genelinde büyük heyecana yol açtı.

DÖNÜŞ HAYALLERİ KURULMAYA BAŞLANDI

Bakanın açıklamaları sonrasında köyünden çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kalan aileler köye dönüş hayalleri kurmaya başlarken bir yandan da 300 koyun+maaşın verileceği projenin detaylarını merak etmeye başladı.

ÖNE ÇIKAN 7 DETAY

Büyük ilgi çeken proje ile ilgili öne çıkan şimdilik 7 detay bulunuyor.

- Projenin kapsama alanı köyüne geri dönen çiftçi aileleri kapsıyor.

- Proje kapsamında geri dönüş yapacak ailelere 300 damızlık koyun verilmesi planlanıyor.

- Koyunlara bakacak bir kişiye yönelik ise asgari ücret üzerinden maaş artı sigorta gündemde.

- Yine köyüne dönecek ailelerin kuracağı çiftliklere yem, ilaç ve veteriner desteği de verilecek.

- 300 damızlık koyunda devlet garanti olarak ailenin köydeki arazisinin tapusuna ipotek koyacak.

- Projede geri ödeme ise verilecek 300 damızlık koyunun yavrulaması ile başlayacak.

- Devlet bu noktada çiftçi ailelere alım garantisi de verecek.

Köyüne geri dönecek çiftçi ailelere 300 damızlık koyun artı maaş verilecek.

ÇOK SAYIDA SORU CEVAP BEKLİYOR

Ancak proje ile ilgili ortaya çıkan 7 detay tam olarak proje ile ilgili gelen soruları karşılamıyor. Projeden kaç kişi yaralanacak?, Ailelerin çiftçi olup olmadığı nasıl tespit edilecek?, Tüm bölgeleri kapsayacak mı?, Köyden kente göçte bir tarih şartı aranacak mı?, Arazisi olmayanlar için bir seçenek var mı?, Geri dönüşte kaç yıl köyde kalma şartı var? 300 damızlık koyun aynı anda mı verilecek? Geri ödemeler sadece yavrular ile mi sınırlı kalacak?, Maaş desteğinden aileden birinin haricinde biri yararlanabilecek mi? gibi çok sayıda soru vatandaşın kafasını kurcalamaya devam ediyor.

ERDOĞAN BEŞTEPE'DE AÇIKLAYACAK

Yenisafak.com'un vatandaşın kafasını kurcalayan sorulara cevap bulmak için ulaştığı Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ise büyük yankı uyandıran '300 damızlık koyun+maaş' projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtti. Yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiler ile önümüzdeki günlerde Beştepe'de bir buluşma gerçekleştireceğini, bu buluşmada projenin bilinmeyen detaylarına yönelik tüm açıklamaların yapılacağını kaydetti.

YARI FİYATINA HAZİNE ARAZİSİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Meclis'e sevk edilen torba yer alan bir düzenlemede dikkat çekti. Söz konusu düzenlemede tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleri ile kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere tarım kredi kooperatiflerine Hazine taşınmazlarının harca esas değerinin yarısı üzerinden satılması öngörülüyor.