Heybeliada'da orman yangını çıktı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. İstanbul Valiliği, yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de "Herkesin en büyük korkusuydu Adalar'da. Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor" dedi. Orman Genel Müdürlüğü yangına 4 uçak ve 5 helikopter ile müdahale edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi. Yangına, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR İstanbul Valiliği'nden Heybeliada yangınına ilişkin açıklama yapıldı: Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15’te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa ’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir Muğla ve Antalya ’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. VALİ YERLİKAYA: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul 'umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI ERDEM GÜL'DEN İK AÇIKLAMA

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Erdem Gül'ün açıklamaları...

"Yazın Adalar'da en büyük kâbusumuz bu bizim. Ege'deki yangınlardan sonra her güne burada yangın olur mu korkusu yaşıyoruz. Tek noktada bir yangın var nedeni henüz bilinmiyor. Çabamız daha fazla bizi üzecek sonuçlar olmadan söndürmek. Rüzgar da etkili. Müdahale başladı. Tüm birimlerle müdahale ediyoruz.

(Yerleşim yerlerine yakın mı?) Neredeyse iç içe... Eğer süre çok uzarsa risk var. Kısa sürede söndürebilirsek korkulan olmayacak.

Şu an müdahale için 1 helikopter var. İtfaiye araçları arazözler var, gönüllülerimiz var. Olağanüstü bir şey olmazsa bir süre sonra söndürebiliriz.

(Piknik yapanlar var mı?) Hafta sonu ziyaretçi ilgisini tahmin edin. Var.

(Müzeye sıçrama durumu var mı?) Şu anda yok.

Herkesin en büyük korkusudur Adalar'da. Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor.

(Rüzgarın durumu) Rüzgar var. Ama belki bu kadarcık alanda sınırlayarak söndürmeliyiz.

(Yaralananlar var mı?) Öyle bir tespitimiz yok.

(Feribot seferlerinde aksama olur mu?) Olmaz. Öyle bir şey olmaz.

(Ek destek istendi mi?) Her türlü kuruluştan yardım destek istiyoruz. Havadan müdahale gerekiyor daha fazla büyümemesi için."