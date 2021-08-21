Heybeliada'da orman yangın çıktı! Bölgeye söndürme helikopteri yönlendirildi

Son dakika haberi... Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gül, "Ege'deki yangınlardan sonra her güne burada yangın olur mu korkusu yaşıyoruz. Tek noktada bir yangın var nedeni henüz bilinmiyor. Herkesin en büyük korkusudur Adalar'da. Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor" dedi. Gül, yangın nedeniyle yaralı olmadığını açıkladı.

Gelen son dakika haberine göre; Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI ERDEM GÜL'DEN İK AÇIKLAMA

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Erdem Gül'ün açıklamaları...

"Yazın Adalar'da en büyük kâbusumuz bu bizim. Ege'deki yangınlardan sonra her güne burada yangın olur mu korkusu yaşıyoruz. Tek noktada bir yangın var nedeni henüz bilinmiyor. Çabamız daha fazla bizi üzecek sonuçlar olmadan söndürmek. Rüzgar da etkili. Müdahale başladı. Tüm birimlerle müdahale ediyoruz.

(Yerleşim yerlerine yakın mı?) Neredeyse iç içe... Eğer süre çok uzarsa risk var. Kısa sürede söndürebilirsek korkulan olmayacak.

Şu an müdahale için 1 helikopter var. İtfaiye araçları arazözler var, gönüllülerimiz var. Olağanüstü bir şey olmazsa bir süre sonra söndürebiliriz.

(Piknik yapanlar var mı?) Hafta sonu ziyaretçi ilgisini tahmin edin. Var.

(Müzeye sıçrama durumu var mı?) Şu anda yok.

Herkesin en büyük korkusudur Adalar'da. Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor.

(Rüzgarın durumu) Rüzgar var. Ama belki bu kadarcık alanda sınırlayarak söndürmeliyiz.

(Yaralananlar var mı?) Öyle bir tespitimiz yok.

(Feribot seferlerinde aksama olur mu?) Olmaz. Öyle bir şey olmaz.

(Ek destek istendi mi?) Her türlü kuruluştan yardım destek istiyoruz. Havadan müdahale gerekiyor daha fazla büyümemesi için."