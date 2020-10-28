Heybeliada'da orman yakan kişi hakkında flaş gelişme!

İstanbul Heybeliada'da orman yakan Sedat Demir hakkında, "Kasten orman yakmak" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemi ile dava açıldı. Yangın sonucu 61 bin 805 metrekare ormanın yandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin her iki elinde de yanıcı ve yakıcı özelliğe sahip aseton kalıntılarının tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Heybeliada'da 12 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekenin gönderildiği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, görgü tanıklarının yangın sonrası elinde bidonla koşan kırmızı şapkalı birini gördükleri yönünde bilgi verdikleri belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesi üzerine eşgal bilgisi uyan Sedat Demir'in yakalandığı kaydedilen iddianamede, tanıkların koşan kişinin Demir'i teşhis ettikleri, bidonun ise bulunamadığı, şüphelinin ifadesinde gezmek için Heybeliada'ya gittiğini ve suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

61 BİN 805 METREKARE ORMAN YANMIŞ

61 bin 805 metrekare alanı kaplayan ormanın yandığı bilgisine yer verilen iddianamede, bilirkişi tarafından yangının doğal yollarla çıkmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, yangının çıkış noktasının tam olarak belirlenemediği belirtildi.

ELLERİNDE YANGIN BAŞLATICI ÖZELLİĞE SALİP ASETON TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin sağ ve sol ellerinden alınan svap numunelerinde aseton kalıntılarına rastlandığı savunulan iddianamede, "Heybeliada Çam Devlet Ormanı'nda çıkan orman yangını sonucu 61 bin 805 metrekare ormanlık alanın yandığı, tanıkların, yangının çıkış noktasından elinde bir adet bidonla koşarak uzaklaşan şüpheliyi gördükleri, şüphelinin orada olduğunun başka şahıslar tarafından çekilen videolar sayesinde tespit edildiği, şüphelinin ellerinde yanıcı ve yangın başlatıcı özelliğe sahip aseton kalıntıları belirlendiği, şüphelinin kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığı" iddia edildi.

10 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASI İSTEMİYLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Şüphelinin, "Kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Heybeliada'da 12 Temmuz 2020 tarihinde yangın çıkmış, yangın sonucu Sedat Demir gözaltına alınmıştı. Yangını çıkarmakla suçlanan Sedat Demir, 13 Temmuz tarihinde tutuklanmış, 10 Eylül tarihinde de tahliye edilmişti.

Yaklaşık iki ay tutuklu kalan Demir hakkında soruşturmayı yürüten Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Adliyesi'nde ağır ceza mahkemesi bulunmadığı için soruşturma sonucu hazırladığı fezlekeyi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi esas alarak geçtiğimiz hafta şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yollamıştı.