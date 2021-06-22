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Hesaplara yatıyor! Ve belli oldu, 3 yıl boyunca ödenecek...

AA |  22 Haziran 2021 Salı - 14:27 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 14:52

Paralar hesaplara yatırılıyor. Karar resmen duyuruldu ve belli oldu. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. 3 yıl boyunca ödeme yapılacak. Yeni destek açıklaması geldi. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üretici ve üretici örgütlerine verilecek ücretler belli oldu. Destekleme ödemelerinin geçerli olacağı ürünler duyuruldu. Kira desteği ödemesi aylık ton başına 6- 30 TL, nakliye desteği ton başına 25-100 TL ve analiz desteği 6-50 TL arasında olacak.


Para ödemesi yapılacak. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor, belli oldu. Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üretici ve  üretici örgütlerine verilecek kira, nakliye ve analiz ücretleri belirlendi. 
 
Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk  Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi  Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
3 YIL SÜRECEK
 
Karar, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını,  ürünlerin fiyatlarının düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak  zorunda kalmamalarını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının  sağlanmasını, tarımsal ürün ticareti ile tarıma dayalı sanayi sektöründeki  işletmelerin ihtiyaç duydukları miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda  kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmesini amaçlayan Lisanslı Depoculuk  Sistemi'ne ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerinin 3 yıl süreyle  desteklenmesini kapsıyor.
 
KAPSAMDA OLAN ÜRÜNLER
 
Buna göre, lisanslı depoculuk destekleme ödemeleri, Tarımsal Üretim  Kayıt Sistemi ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler ve üretici  örgütlerine, buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut,  fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği, pamuk, fındık, Antep fıstığı, kuru kayısı,  kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için yapılacak.
 
ÜCRETLER BELLİ OLDU
 
Söz konusu ürünler için kira desteği ödemesi aylık ton başına 6 ila 30  lira, nakliye desteği ton başına 25 ila 100 lira ve analiz desteği 6 ila 50 lira  arasında olacak.
 
5 YIL BOYUNCA DESTEKTEN YARARLANAMAYACAKLAR
 
Kararla belirlenen ödemelerden haksız yere faydalandığı tespit  edilenler ve idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, 5  yıl hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.
 

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