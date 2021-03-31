Hesaplara yatırılıyor! Tarih belli oldu, ödemeler...
31 Mart 2021 Çarşamba - 11:57 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 12:05
Yüz binlerce kişi bekliyordu. Ödeme tarihi belli oldu. Bakan Selçuk duyurdu. 5 Nisan'da vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Banka hesabı olmayan ya da IBAN bilgisi yanlış olan kişilerin paraları PTT aracılığı ile ödenecek. Selçuk konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan’da hesaplara yatırıyoruz” dedi.
Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler 5 Nisan tarihinde yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.