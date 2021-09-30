Hesaplara yatırılıyor! İki ödeme birden yapılıyor, bugün başladı...

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Açıklama geldi. Ödemeler bugün yapılmaya başlandı. Yarından itibaren paralar çekilebilecek. Düzenli olarak her ay ödeniyor. Yaş çay karşılığında üreticilere para ödemesi yapılıyor. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 127 bin 7 ton yaş çay karşılığında ödenecek 491 milyon 549 bin liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Öte yandan organik çay fark ödemelerinin de yapıldığı belirtildi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, mayıs, haziran ve temmuz ayında üreticilerden aldıkları 486 bin 797 ton yaş çayın ödemelerini yaptıklarını söyledi.

YARIN BANKA HESAPLARINDAN ÇEKİLEBİLECEK

Ağustosta aldıkları 127 bin 7 ton yaş çay karşılığında 491 milyon 549 bin lira ödeme yapacaklarını belirten Alim, "Üreticilerimiz yarın paralarını kendi banka hesaplarından çekebilecek. Birinci sürgünde yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiştik. Düzenli olarak her ay bir önceki ayın ödemesini sürdürmüş olacağız. Yaş çay alımlarımız ise iyi şekilde devam ediyor." dedi.

Alim, organik çay fark ödemelerinin de sürdüğünü ifade ederek, haziran ayı organik yaş çay farkı olarak 10 bin 694 ton karşılığında 38 milyon 821 bin liranın da üretici hesaplarına aktarıldığını, paranın yarın banka hesaplarından çekilebileceğini kaydetti.