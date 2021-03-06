Hesaplara yatırılıyor! Burs ve kredi ödemeleri başladı

2021 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor.

2021 KYK burs ücreti ne kadar merak eden öğrencilere;

2021'de kredi ve ya burs 650 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak 2021 ayından itibaren yüksek lisansta bin 300 lira, doktorada bin 1950 lira olarak uygulanacak.

2021 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANIR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

KYK BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.