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Hesaplara yatırılacak! Nakit destek müjdesi, her hane için 1.100 lira...

02 Mayıs 2021 Pazar - 10:10 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 10:50

Yüz binlere güzel haber! Hesaplara bin 100 lira yatırılacak. 2 milyon hane için yeni destek paketi... Başvuru şartı bulunmuyor. Hemen e-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık nakit destek ödemeleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.


Yüz binlerce kişi yararlanacak. Yani destek ödemesi geliyor. Nakit ödeme yapılacak. 2 milyon hane yararlanacak. Ödeme miktarı bin 1100 lira olarak belirlendi. 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma  dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam  Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi. 
 
TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM PROGRAMI BAŞLATILDI
 
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi  hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında  yeni bir yardım programını başlattıklarını ifade etti. 
 
 
BAŞVURU ŞARTI YOK
 
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu  değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran  Yanık, şunları kaydetti:
 
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet  üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi  olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı  1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi  gerçekleştireceğiz."
 
 
e-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLECEK
 
Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki  yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile  birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak  sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının  "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğinin altını çizdi. 
 
ÖDEMELER BANKA HESAPLARINA YAPILACAK
 
Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet  başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına,  başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı  ifade edildi.
 
Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan  kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim  edilecek.
 
Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan  diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak  aktarımında bulunacak.
 
  
 

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