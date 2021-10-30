Gazetevatan.com » Ekonomi » Hesaplara yatacak! Geri ödemesi yok, karşılıksız olarak veriliyor...
Hesaplara yatacak! Geri ödemesi yok, karşılıksız olarak veriliyor...
Hesaplara yatacak! Resmen duyuruldu. Karşılıksız para veriliyor, geri ödemesi yok... Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. KOSGEB'den iş kurmak ya da işletmesini geliştirmek isteyenlere destek ödemesi yapılıyor. 375 bin liraya kadar geri ödemesiz olarak destek veriliyor. Bu destekten kimler yararlanabiliyor? Destekten yararlanma şartları neler? Hangi alanlarda destek veriliyor? İşte tüm bilgiler...