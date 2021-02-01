Hesaplara yatacak! 4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

Milyonlarca kişi bekliyordu yeni düzenleme yapıldı ve belli oldu. Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine zam geldi. Ancak 3 milyon kişiyi ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili karar belli olmadı. Kısa çalışma ödeneği 2020 yılı boyunca tabanı 1.580 TL tavanı 4.380 TL olarak ödendi. Şimdi milyonlarca kişi zammın kısa çalışma ödeneğine de yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Yeni yılın zamlı ilk ilk ödenekleri de 5 Şubat’ta hesaplara yatacak. Zamlı ödeme yapılırsa en yüksek ücret 5 bin 365 lira olacak.

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı... Ocak 2021 tarihi itibarı ile geçerli olacak asgari ücrete %21,56 oranında zam yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla bu zam oranı nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtıldı. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, bu artışla ücretsiz izne çıkarılan işçiler için ödenen nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL’den 47.70 TL’ye yükseldi.Ayın tamamında nakdi ücret desteğinde olan yani 30 gün bu kodla eksik gün bildirilen bir işçinin eline geçecek net tutar 1168 TL’den 1420 TL’ye yükseldi.

ŞUBAT ÖDEMELERİ ZAMLI TARİFEDEN YAPILACAK

Yeni yılın zamlı tutarları ocak ayıyla birlikte geçerli olacak.

Nakdi ücret desteğinde olan işçilerin ay içerisinde kaç gün nakdi ücret desteğinde oldukları işverenleri tarafından SGK sistemine bir sonraki ayın 3’üne kadar bildiriliyor. Ocak ayı içerisinde nakdi ücret desteğinde olacak işçilerin bildirimi şubat ayının 3’üne kadar yapılacak.

Destek ödemeleri işverenlerin bildirdikleri gün sayısı üzerinden hesaplanarak takvimde herhangi bir değişiklik olmaz ise şubat ayının 8’inden itibaren ödenecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE DURUM NE?

Kısa çalışma ödeneği uygulaması normalde üç aylık geçici bir programken, salgın süresince bütün işçilerin ve işyerlerinin yararlanması adına uygulanma süresi uzatılarak devam ettirildi.

25 Mart’ta hayata geçen kısa çalışma uygulaması, 29 Haziran’da Ağustos 2020’ye kadar, 30 Temmuz’da Eylül 2020’ye kadar, 30 Ağustos’ta Kasım 2020’ye, son kararla Aralık ayı başından Şubat sonuna kadar uzatıldı. Bu sayede Marttan itibaren kısa çalışmadan yararlanan işyerlerinde kısa çalışma ödenekleri süre sınırı olmaksızın ödendi ve ödenmeye devam ediyor.

Sürenin Cumhurbaşkanımızın kararıyla Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması gündemde.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılıyor, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

Son 12 ay asgari ücret alanlar için kısa çalışma ödeneği brüt kazancın yüzde 60'ı. Yani günde 53, ayda 1593 lira. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi sonrası asgari ücretlinin hesabına yatan net kısa çalışma ödeneği günde 52,60, ayda 1580 lira oluyor.

Kısa çalışma ödenekleri 2020 yılı boyunca tabanı 1.580 TL tavanı 4.380 TL olarak ödendi.

Ayın sonu gelmesine ve diğer tüm ödemelere yapılacak artışın belli olmasına rağmen kısa çalışma ödeneklerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir bilgi daha ortada yok.

Hal böyle olunca 2021 kısa çalışma ödeneği hesaplaması için E-devlet ekranından kontrolü sağladığımızda;

Ödeme Türü Dönem Ödeme Gün Miktar SSK Primi Ödeme Tarihi Gerçekleşme Tarihi NORMAL 2020 - 10 30 1580.73 353.16 05/11/2020 03/11/2020 NORMAL 2020 - 11 30 1580.73 353.16 05/12/2020 02/12/2020 NORMAL 2020 - 12 30 1580.73 353.16 05/01/2021 03/01/2021 NORMAL 2021 - 01 30 1580.73 429.3 05/02/2021 -

İŞKUR tarafından yapılacak ödeme miktarında herhangi bir artış gözükmüyor.

Yani ücretsiz izinde olana artış var, kısa çalışmada olana yok mu?

3 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren bu durumla ilgili herhangi bir adım atılacak mı?

Hesaplama formülünü değiştirmek bu kadar zor mu?

Hadi artış oldu diyelim, 5 Şubat tarihine yetişecek mi?

2 hafta önce yazmış, milyonlarca GSS borçlusuna Cumhurbaşkanımız kayıtsız kalmaz demiştim. Öyle de oldu, yıl sonuna kadar sağlık provizyonları açıldı.

Yine son söz Cumhurbaşkanımızda; kısa çalışma ödeneği almaya devam eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı sizde…