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Hesaplara tek seferde 3 bin TL yatırılacak

02 Haziran 2021 Çarşamba - 7:17 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 7:17

Bakanlık harekete geçti. Pandemiden etkilenen vatandaşa devlet tarafından sağlanan destekler devam ediyor. Banka hesaplarına tek seferde 3 bin TL destek ödemesi yatırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.


Koronavirüs salgını nedeni le ekonomik güçlük çeken vatandaşa devlet eli uzanıyor. Daha önce üç kez bin lira yatırılmıştı. Haziranda ise 3 bin liralık ödeme yapılacağı duyuruldu. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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