Hesaplara karşılıksız 5 bin TL yatırılıyor! Başvurular...

İhtiyaç sahibi vatandaşa para yardımı yapılıyor. Başvuranlara 5 bin TL ödeniyor. 5 bin liralık destekten yararlanmak isteyenlerin mutlaka yazılı olarak başvuruda bulunması gerekiyor. e-Devlet'ten ya da internet siteleri üzerinden başvuru yapılamıyor. Devlet destekleri pek çok alanda devam ediyor. Birçok kişi bu haklardan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. Ev yapana da, faturasını ödeyemeyene de eşya alana da nakit para desteği veriliyor. Evine tadilat yapması gereken ama maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar isterlerse 40 bin liraya kadar para desteği alabiliyorlar. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar için 118 TL'lik para yardımı yapılıyor. İşte devlet tarafından sağlanan ve çok fazla bilinmeyen 10 destek...

Devlet destekleri kapsamında çok sayıda ödeme vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu yardım ve destek ödemelerinin bazıları özel koşullarla, bazıları sağlık durumları çerçevesinde bazıları ile vatandaşların gelir durumları ile ilgili olarak ödeniyor. Bu destekler vatandaşların içerisinde bulundukları durumlardan en az mağduriyetle ayrılmalarını amaçlarken ödemeler devletin çeşitli kurumları tarafından yapılıyor.

1-BARINMA YARDIMI Dar gelirlilerin evini yapması, onarması ve eşya konusunda da destek sağlanıyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı var. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.

Barınma Yardımları ihtiyaç sahibi olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlardan birisidir. Barınma yardımları 4 ana başlıktan oluşmakta olup bizler bu yardımlar arasından eşya yardımını sizlerle paylaşıyoruz. Betonarme Ev Yardım Desteği Prefabrik Ev Yardım Desteği Ev Bakım Onarım Tadilat Desteği Eşya Yardım Parası. Eşya yardım parası; sağlıksız derecede kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor. EŞYA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Eşya yardım parası alacak olan vatandaşların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartları iki aşamadan oluşuyor. Birincisi başvuruda bulunacak olan vatandaşların genel durumu ikincisi gelir şartı. Aile Bakanlığı'nın belirlediği en önemli koşul hane gelir şartı. Aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olan vatandaşlar Eşya Yardım Desteği için başvuru yapabilirler. Bu şart kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması.

EV EŞYASI YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ev eşyası yardımını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlar. Yani vatandaşlar ev eşyası yardımı başvurularını buralardan yapacaklar. Başvurular için vatandaşlar öncelikle kendi bulundukları ilçelerdeki kaymakamlığa gidecekler. Burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ulaşacaklar. Bu vakıflar üzerinden dilekçe ile başvurularını yapacaklar. İŞTE DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER YARDIMLAR

2-ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ İhtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 118 liralık kısmını devlet karşılıyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira.

3-KRONİK HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişilerin birikmiş elektrik borcu varsa tek seferlik siliniyor.