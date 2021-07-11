Hesaplara karşılıksız 5 bin TL yatırılıyor! Başvurular...

Devlet destekleri kapsamında çok sayıda ödeme vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu yardım ve destek ödemelerinin bazıları özel koşullarla, bazıları sağlık durumları çerçevesinde bazıları ile vatandaşların gelir durumları ile ilgili olarak ödeniyor. Bu destekler vatandaşların içerisinde bulundukları durumlardan en az mağduriyetle ayrılmalarını amaçlarken ödemeler devletin çeşitli kurumları tarafından yapılıyor.
1-BARINMA YARDIMI Dar gelirlilerin evini yapması, onarması ve eşya konusunda da destek sağlanıyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı var. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.
Barınma Yardımları ihtiyaç sahibi olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlardan birisidir. Barınma yardımları 4 ana başlıktan oluşmakta olup bizler bu yardımlar arasından eşya yardımını sizlerle paylaşıyoruz.
Betonarme Ev Yardım Desteği
Prefabrik Ev Yardım Desteği
Ev Bakım Onarım Tadilat Desteği
Eşya Yardım Parası.
Eşya yardım parası; sağlıksız derecede kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.
EŞYA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Eşya yardım parası alacak olan vatandaşların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartları iki aşamadan oluşuyor. Birincisi başvuruda bulunacak olan vatandaşların genel durumu ikincisi gelir şartı.
Aile Bakanlığı'nın belirlediği en önemli koşul hane gelir şartı. Aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olan vatandaşlar Eşya Yardım Desteği için başvuru yapabilirler. Bu şart kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması.
EV EŞYASI YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ev eşyası yardımını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlar. Yani vatandaşlar ev eşyası yardımı başvurularını buralardan yapacaklar. Başvurular için vatandaşlar öncelikle kendi bulundukları ilçelerdeki kaymakamlığa gidecekler. Burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ulaşacaklar. Bu vakıflar üzerinden dilekçe ile başvurularını yapacaklar.
İŞTE DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER YARDIMLAR
2-ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ İhtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 118 liralık kısmını devlet karşılıyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira.
3-KRONİK HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişilerin birikmiş elektrik borcu varsa tek seferlik siliniyor.
4-HASTALIK YARDIMI Muhtaç olduğu tespit edilen tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1.658 lira ödeniyor. Ayrıca silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere ödeme var. Hafif silikozis aylığı (yüzde 15-34) 1.317 lira, orta silikozis aylığı (yüzde 35-54) 1.505 lira, ağır silikozis aylığı ise (yüzde 55 ve üzeri) 1.677 lira.
5-İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI 18-55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş görüşmelerine giderken yol parası, tıraş ücreti gibi ihtiyaçlarını rahat giderebilmeleri için verilen destek. Yılda en fazla üç defa 40-100 lira arasında ödeme yapılıyor.
6-İŞE BAŞLAMA YARDIMI İşkur’un işe yönlendirmesi sonucu işe yerleşenlere bir defaya mahsus verilir. Asgari ücretin 1/3’ü kadar ödeme yapılıyor. Bu yıl için 852.53 lira ödeniyor.
7-GEBELİK YARDIMI Dar gelirli gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırmaları için aylık 45 lira veriliyor. Bu kişilere aynı zamanda bir defaya mahsus 100 lira da ödeniyor. Lohusalıkta düzenli muayeneye gidilirse, 2 kereye mahsus 45 lira ödeme yapılıyor.
8-ASKER ÇOCUĞU YARDIMI 18 yaşını doldurmamış bekar ve muhtaç asker çocuklarına aylık 150 lira olmak üzere her 2 ayda bir 300 lira tutarında düzenli ödeme yapılıyor. Birden fazla çocuk varsa her biri için ayrı başvuru yapılması gerekiyor.
9-TERÖR ZARARI YARDIMLARI Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik yapılıyor. 18 yaş üstü aile bireyi, ikamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlara ayda azami 1.200 lira veriliyor.
10-AFET-ACİL DURUM YARDIMLARI Afet-acil durum olayının meydana geldiği tarihten itibaren ilk bir ay içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın yardımda bulunuluyor.