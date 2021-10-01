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Hesaplara her ay 1.800 lira yatırılıyor! Başvuran alıyor, en geç 15 gün içerisinde...
1.800 TL vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler her ay düzenli olarak yapılıyor. Başvuru şartı bulunuyor. Başvuruların incelenmesinin ardından olumlu sonuçlanan kişilerin destek ödemeleri başlıyor. Önemli bir ayrıntı ise dikkat çekiyor. Devlet desteğinden yararlanan hanelerde emekli vatandaşların bulunması durumunda, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi bu kişilere ödenmeye devam ediyor.