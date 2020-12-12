Hesaplara en az 911 lira yatırılacak! Yüz binlerce çalışana güzel haber...

Yüz binlerce çalışanı kapsayan güzel haber geldi. Hesaplara en az 911 lira yatırılacak. Pazartesi günü paralar ödenmeye başlıyor. Kamu işçilerine 13 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Yılın ilk 6 ayında 26 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Yılın ikinci yarısında da yine 26 günlük ücret daha ödeniyor. Kalan son 13 günlük ödeme işçilerin hesabına 14 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Yüz binlerce çalışan bekliyordu. Güzel haber duyuruldu. Kamu işçilerine 13 günlük ikramiye ödemesi pazartesi günü yapılacak. İşçilerin hesabına en az 911 lira ödeme yatırılacak. İşte ikramiye ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

PAZARTESİ GÜNÜ PARALAR YATIRILACAK

Kamu işçilerinin ikramiye (ilave tediye) zamanı geldi, çattı. Yaklaşık 500 bin kamu işçisine pazartesi günü ikramiyenin son taksiti yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

SGK PRİMİ, GELİR VE DAMGA KESİNTİSİ YAPILIYOR

İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de 27 Temmuz 'da (13 günlük) hesaplara yatırılmıştı.

EN AZ 911,73 LİRA ÖDENECEK

Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık Pazartesi günü ödenecek. İşçilerin hesabına bu tarihte en az 911,73 lira ödeme yatırılacak.

BELEDİYE İŞÇİLERİ TEDİYE ÖDEMESİ ALMIYOR Belediye bünyesinde çalışan ve belediye şirketlerine geçirilen işçiler tediye ödemesinden yararlanamıyor. Ödeme yapılmamasının sebebi ise şirketlerin tediye ödemesi zorunluluğunun olmaması. Belediye işçileri de bu ödemeden yararlanmak için talepte bulunuyorlar.