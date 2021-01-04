Hesaplara en az 8 bin 904 lira yatıyor! Harekete geçildi ve ücret yükseldi...

Devlet düğmeye bastı ve ücretler arttı. Çoğu kişi bu desteklerden haberdar değil. Çalışan annelere doğum izninde devletin verdiği ücret yeni yılla birlikte arttı. Asgari ücretlinin ödemesi bin 580 lira artışla 8 bin 904 liraya çıktı. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.
ÜCRET YAKLAŞIK 1580 LİRA YÜKSELDİ
Yeni yılda maaşların artmasıyla iş göremezlik ödeneğinin tutarı da yükseldi. Asgari ücretteki artış, bu ödemeyi yaklaşık bin 580 lira artırdı. En düşük ödeme 2020'de 7 bin 324 lirayken, bu yıl 8 bin 904 lira olarak uygulanacak. Yani asgari ücretli anneye, doğum iznindeyken devlet 8 bin 904 lira ödeyecek.
MAAŞA GÖRE TUTAR ARTIYOR
Bu yıl doğum yapan anneler devletten en az 8 bin 904 lira iş göremezlik ödeneği alacak. Maaşa göre alınacak tutar da artacak.
ANNELERE 3 ÖDEME DAHA
Ayrıca devlet annelere emzirme ödeneği ve doğum yardımı ve bakıcı desteği adı altında 3 ödeme daha yapıyor.
Bu ödemelerin ikisinden çalışsın çalışmasın tüm anneler yararlanıyor. Bakıcı desteği ise çalışan anneler için...
DOĞUM YARDIMI
Doğum yardımı ile ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor.
EMZİRME ÖDENEĞİ
Emzirme ödeneği ise 202 lira. Ancak bu da ocak ayında artacak.
BAKICI DESTEĞİ
Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere 2021 yılında her ay 325 Euro verecek. 2022 yılı için de bu rakam 350 Euro olacak.
Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK’nın yürüttüğü ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla ikamet eden anneler başvurabiliyor. Çalışan annenin iş ve yaşam dengesine katkı sağlamayı ve çocukların bakımını sigortalı ve eğitimli bakıcının yapmasını amaçlayan proje kapsamında bakıcı desteğine, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK’lı (4A) anneler başvurabiliyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR? NE KADAR SÜRE DESTEK ALINABİLİR?
Projede ayrıca 0-36 ay çocuk bakımı konusunda eğitim almış (İşkur, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan) bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor. Çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanılabiliniyor. Projede gerekli şartları sağlayarak destekten yararlanmak isteyenler, e-Devlet şifresi ile ‘www.sgkegitimlibakici.org’ ve ‘www.sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.