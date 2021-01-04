Hesaplara en az 8 bin 904 lira yatıyor! Harekete geçildi ve ücret yükseldi...

Devlet harekete geçti ve ücretler yükseldi. Çok sayıda vatandaşı kapsıyor. Artık asgari ücretli çalışanın hesabına 8 bin 904 lira yatacak. 2020'de bu rakam 7 bin 324 liraydı. Maaşa göre de alınacak tutar yükselecek. Devlet çalışan annelere yardım eli uzattı. Devlet iş göremezlik ödeneği altında para ödemesi yapıyor. Maaşlar arttı, ödeneğin tutarı da yükseldi. Çoğu kişi bilmiyor, aynı zamanda annelere üç ödeme daha yapılıyor. Bundan çalışmayan anneler de yararlanıyor.

Devlet düğmeye bastı ve ücretler arttı. Çoğu kişi bu desteklerden haberdar değil. Çalışan annelere doğum izninde devletin verdiği ücret yeni yılla birlikte arttı. Asgari ücretlinin ödemesi bin 580 lira artışla 8 bin 904 liraya çıktı. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.

ÜCRET YAKLAŞIK 1580 LİRA YÜKSELDİ

Yeni yılda maaşların artmasıyla iş göremezlik ödeneğinin tutarı da yükseldi. Asgari ücretteki artış, bu ödemeyi yaklaşık bin 580 lira artırdı. En düşük ödeme 2020'de 7 bin 324 lirayken, bu yıl 8 bin 904 lira olarak uygulanacak. Yani asgari ücretli anneye, doğum iznindeyken devlet 8 bin 904 lira ödeyecek.

MAAŞA GÖRE TUTAR ARTIYOR Bu yıl doğum yapan anneler devletten en az 8 bin 904 lira iş göremezlik ödeneği alacak. Maaşa göre alınacak tutar da artacak. ANNELERE 3 ÖDEME DAHA Ayrıca devlet annelere emzirme ödeneği ve doğum yardımı ve bakıcı desteği adı altında 3 ödeme daha yapıyor.

Bu ödemelerin ikisinden çalışsın çalışmasın tüm anneler yararlanıyor. Bakıcı desteği ise çalışan anneler için...

DOĞUM YARDIMI

Doğum yardımı ile ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ

Emzirme ödeneği ise 202 lira. Ancak bu da ocak ayında artacak.