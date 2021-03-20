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Hesaplara en az 500 lira yatırılıyor! Ödemeler başladı...

20 Mart 2021 Cumartesi - 11:58 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 11:58

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Ödemeler başladı. Hesaplara en az 500 lira yatırılıyor. Bakan Pekcan duyurdu. Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri dün itibarıyla başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.
 
 

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