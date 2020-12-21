Hesaplara en az 3 bin lira yatacak! Harekete geçildi, ücret artıyor...

Devlet harekete geçti ve ücret yükseliyor. Çok sayıda vatandaşı kapsıyor. Şu an 2 bin 800 lira ödeniyor ancak 2021'de ücret artacak ve en az 3 bin lira hesaplara yatacak. Devlet çalışan annelere yardım eli uzattı, çoğu kişi haberdar değil. Çocuğa bakacak kimsesi olmayan ve çalışan annelere SGK aylık olarak en az 2 bin 800 lira ödeme yapıyor. Yeni yıl ile birlikte ücrete zam gelecek ve en az 3 bin lira ödenecek. Özel bakım gerektiren çocuk için ise bu destek daha da artıyor. Bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle faydalanılabiliyor ve bazı şartları daha bulunuyor.

Devlet düğmeye bastı ve ücretler artıyor. Çok sayıda vatandaşı ilgilendiriyor. Çoğu kişi de haberdar değil. Şu an her ay en az 2 bin 800 lira ödeniyor. Bakanın açıklamasına göre 2021'de ise bu ücret yükselecek ve en az 3 bin lira olarak ödenecek. Pandemi döneminde alınan önlemler kapsamında kreşler kapanınca, çalışan annelerin çocukları mecburen evde olmak zorunda kaldı. Bu durum da çalışan anneyi, bakıcı bulmaya zorladı. Çoğu kişi bilmiyor ama devlet, çalışan annelere her ay 2.800 lira bakıcı desteği veriyor.

Evde çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan talebinde artış var. Finansal gücü yerinde olan aileler için özel bakıcı hizmeti veren kuruluşlardan bakıcıyı kolayca bulabilmek mümkün. Ancak koronavirüs sürecinde kreşlerin faaliyetlerine ara vermesi sonucu bakıcı ihtiyacı doğan, fakat maddi durumu çok da yeterli olmadığı için bu konuda zorlanan çalışan anneler de var. İşte böyle durumdaki annelere devlet sahip çıkıyor.

HER AY 2 BİN 800 LİRA ÖDEME YAPILIYOR

Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitim li bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 300 Euro (2.800 lira) ‘eğitimli bakıcı’ desteği veriyor.

Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro’yu (3.275 lira) buluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu desteklerin her yıl kademeli olarak artacağını ve 2021 yılında 325 Euro, 2022 yılı için de 350 Euro olacağını açıkladı.

BU İLLERDE ÇOCUĞU İLE İKAMET ETME KOŞULU

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK ’nın yürüttüğü ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara İstanbul ve İzmir ’de çocuğuyla ikamet eden anneler başvurabiliyor. Çalışan annenin iş ve yaşam dengesine katkı sağlamayı ve çocukların bakımını sigortalı ve eğitimli bakıcının yapmasını amaçlayan proje kapsamında bakıcı desteğine, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK ’lı (4A) anneler başvurabiliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR? NE KADAR SÜRE DESTEK ALINABİLİR?

Projede ayrıca 0-36 ay çocuk bakımı konusunda eğitim almış (İşkur, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan) bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor. Çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanılabiliniyor. Projede gerekli şartları sağlayarak destekten yararlanmak isteyenler, e-Devlet şifresi ile ‘www.sgkegitimlibakici.org’ ve ‘www.sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuz olmalı.

-SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız.-Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.

-Çocuğunuzla aynı evde ikametiniz bulunmalı.

-Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız gerekiyor.

-En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız.

-Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.

-Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor. Posta