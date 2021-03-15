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Hesaplara en az 2 bin 500 lira yatırılıyor! Bugün başladı

15 Mart 2021 Pazartesi - 16:03 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 16:12

Binlerce kişiye müjde! Başvurular bugün başladı. En az 2 bin 500 lira ödeniyor. Bakan Selçuk duyurdu. Ödemeler 2 bin 500 lira ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. Başvuru süreci 14 Nisan'a kadar devam edecek. Bakan Selçuk; “Çalışma hayatı ve istihdam alanında yapılacak akademik çalışmalara destek veriyoruz.” diyerek akademik çalışmalar için verilecek teşvik detaylarını açıkladı.


 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni başlatılan Akademik Çalışma Programı kapsamında; lisans, yüksek lisans, doktora programı öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmaları destekleyeceklerini söyledi. Amaçlarının çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmek olduğunu ifade eden Selçuk, “Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz.” dedi.
 
Başvurular bugün başladı
 
Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla, 14 Nisan 2021’ye kadar gerçekleştirebileceğini belirtti. Bakan Selçuk, “akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL, doktora öğrencilerine ise 7.500 TL destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler” dedi.
 
 

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