Hesaplara en az 1420 lira yatırılıyor! Ve belli oldu...

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. En az 1420 lira ödeme yapılacak. Yüz binlerce kişi bekliyordu. Bakan duyurdu. Tarih belli oldu. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Mayıs ayına ilişkin paralar, 4 Haziran Cuma günü hesaplara aktarılacak. Ödemeler banka hesaplarına yapılacak, bilgileri hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığı ile yapılacak.

Ödemeler hesaplara yatırılıyor. Yüz binlerce vatandaş bekliyordu. Mayıs ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan tarihi duyurdu. Cuma günü paralar hesaplarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.