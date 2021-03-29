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Hesaplara bin 500 lira yatırılacak! Nakdi destek...

29 Mart 2021 Pazartesi - 20:11 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 20:24

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Hesaplara bin 500 lira yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Nakit desteği ile ilgili detaylar belli oldu. İşte 1500 liralık nakit desteği ile ilgili detaylar...


Yüz binlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Bin 500 lira destek ödemesi yapılacak.

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle;
 
"Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.
 
Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin  uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe  çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500  lira nakdi ödeme yapacağız."

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