Hesaplara bin 500 lira yatırılacak! Nakdi destek...

Yüz binlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Bin 500 lira destek ödemesi yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle;
"Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.
Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."