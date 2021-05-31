Hesaplara 800 lira yatırılıyor. İki ödeme birden yapılıyor, paralar 2 ayda bir PTT'ye yatıyor. On binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Devlet düzenli nakit yardımı yapıyor. Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 12 ay boyunca 800 lira ödeniyor. Aynı zamanda 18 yaşından küçük muhtaç asker çocuklarına da 300 lira ödeme yapılıyor. Para yardımının alınabilmesi için gerekli şartın sağlanması gerekiyor. Bu yardımı kimler alabilir? Gelir şartı nedir? Tüm detaylar...

Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Buna, ‘Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı’ deniyor. Ödeme 2 ayda bir yapılıyor, aylık 400 lira olmak üzere 2 ayda toplam 800 lira şeklinde PTT’ye yatırılıyor. Bu yardım en fazla 12 ay yapılıyor.

Ayrıca, 18 yaşından küçük muhtaç asker çocuklarına yapılan aylık ödeme de yüzde 50 artışla 100 liradan 150 liraya çıkarıldı. Ödeme iki ayda bir yapılıyor. Yani iki ayda 300 lira verilmiş oluyor.

KİMLER ALABİLİYOR?

Askere giden kişi evli ise programdan resmi nikahlı eşi faydalanıyor. Askere giden kişi bekar ise başvuru önceliği annenin; anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmışsa asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabiliyor.

Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. ‘Vakıf Mütevelli Heyeti’ sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.

GELİR ŞARTI NEDİR?

Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor. 2021 için gelir sınırı şartı 981 lira. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın altında çıkıyorsa, o aileye muhtaç asker aylığı bağlanıyor.