Hesaplara 763 lira yatacak! Belli oldu, ücretler yükseldi...

Devlet harekete geçti ve ücretler yükseldi. Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Belli oldu, 763 lira ödeme yapılıyor. İkramiyeler gelir hesabına dahil edilmiyor. Asgari ücret yeni yılda yükseldi ve çok sayıda sosyal yardıma da zam geldi. İhtiyacı olan çok sayıda kişiye devlet para desteği veriyor. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı gibi birçok destek var. Bunları alabilmek için ise gelire bakılıyor. Gelir sınırları da artık değişti. İşte aylıkların yeni gelir sınırları ve alınacak ücretler...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişme. Ücretler yükseldi. Devlet çok sayıda sosyal yardım yapıyor. Bunların başında da evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli ödemeleri yer alıyor. Ancak bunları alabilmek için gelire bakılıyor. Yeni yılla birlikte sosyal destek maaşlarının yeni gelir sınırları da belirlendi. Gelir hesabı nasıl yapılıyor? Gelir hesabına dahil olmayanlar neler? İşte tüm bilgiler...

GELİRE BAKILIYOR

Ülkemizde birçok konuda sosyal yardımlar yapılıyor. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı gibi yardımları almak için gelirinize bakılıyor. Bu sosyal yardımları alabilmek için ise hak sahiplerinin gelirine bakılıyor. Genellikle de eve giren gelirin kişi başına düştüğü rakam burada rol oynuyor.

ASGARİ ÜCRET ARTTI, RAKAMLAR DA YÜKSELMİŞ OLDU

Bu rakamlar asgari ücretin artmasıyla birlikte yükselmiş oldu. Böylece sosyal yardımları alabilmek için gerekli gelir şartı daha kolaylaştı. Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını gerçekleştiren yakınlarına devlet her ay maaş veriyor.

EN AZ YÜZDE 50

Bakım parası alabilmek için öncelikle hasta ya da yaşlı vatandaşın rapor alması gerekiyor. Bu raporun da en az yüzde 50 oranında olması isteniyor. Bununla birlikte doktorların bu rapora 'bakıma muhtaç' ibaresi de eklemesi gerekiyor. Ayrıca bakım maaşı alacak kişinin bakacağı engelli veya yaşlının akrabası da olması gerekiyor. Eğer akrabalık ilişkisi yoksa bu kez yasal varisi olması gerek.

HANEYE GİREN GELİR BAZ ALINIYOR

Evde bakım parası alacak kişinin gelirine de bakılıyor. Daha doğrusu haneye giren gelir burada baz alınıyor. Yani haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) üçte ikisinden az olması gerekiyor. Gelir sınırı yeni asgari ücretle arttı. Hane içinde kişi başı gelir bin 705 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor.

GELİR HESABI NASIL YAPILIYOR?

Net asgari ücret 2.825,90 TL

AGİ hariç ücret: 2.825,90- 268,31 = 2.557,59 TL

AGİ hariç ücretin 2/3'ü: 2.557,59/3 X 2 = 1.705,06 TL

Buna göre evde bakım parası alabilmek için ailelerin toplam gelirlerinin şu rakamlardan az olması gerekir:

2 kişi ailede 3.410 TL

3 kişi ailede 5.115 TL

4 kişilik ailede 6.820 TL

5 kişilik ailede 8.525 TL

İKRAMİYELER HARİÇ TUTULUYOR

Bu arada eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor. Yani evde bir emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken kurban ve ramazan bayramlarında ödenen 1000'er liralık ikramiye bu hesaba yani gelir miktarına dahil edilmiyor.

HANEYE GİREN GELİR SINIRI ETKİLİ OLUYOR

Benzer şartlar engelli ve 65 yaş aylığı alanlar için de geçerli. 65 yaş aylığı alabilmek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılarak muhtaçlık belirleniyor. Engelli maaşında da haneye giren gelir burada etkili oluyor. Sosyal yardım aylıklarının yeni gelir sınırları şu şekilde belirlendi:

112 GÜNLÜK PARA VERİLİR

Doğum yapan bir çalışanın alacağı doğum parası nasıl hesaplanmaktadır? Kaç lira olmaktadır? Bunun için ne yapmak lazım? Ayşe ŞAHİN

Kadın çalışanların doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta yani 112 gün izin hakkı bulunmaktadır. Bu dönem raporlu olarak sayıldığı için annelere 112 günlük iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Dolayısıyla siz de 112 günlük iş göremezlik ödeneği ya da doğum parası alırsınız. Bu para hesaplanırken kadın çalışanın son 3 aylık brüt maaşının ortalaması alınıyor. 112 günlük brüt ücretin de üçte ikisi anneye ödeniyor. Bunun için doğum öncesi iş verenin durumu SGK 'ya bildirmesi yeterli oluyor. Daha sonra SGK sizin hesabınıza bu parayı yatırıyor.

PART-TİME ÇALIŞANA ÖDENEK

Kısmi süreli çalışan bir işçiyim. İşletmemiz zaman zaman kapanıyor ya da üretim azalıyor. Diğer işçilerle birlikte bizim de kısa çalışma ödeneği alma hakkımız bulunuyor mu? (ismi saklı)

Koronavirüs (covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Dolayısıyla burada kısmi süreli ya da tam zamanlı ayrımı yapılmıyor. Şartları taşıyorsanız siz de alabilirsiniz. Faruk Erdem/Yeni Asır

SOSYAL YARDIM ÜCRETLERİNDE ARTIŞ AÇIKLAMASI