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Hesaplara 650 lira yatırılıyor! Ve başladı...

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 9:36 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 9:50

Yüz binlerce kişinin beklediği açıklama geldi. Banka hesaplarına 650 lira yatırılıyor. Ekim ayına ilişkin ödemeler bugün başladı, 10 Ekim'e kadar ödemeler tamamlanacak. Kredi ve burs ödemeleri ile ilgili bakandan duyuru geldi, paralar yatırılmaya başlandı. Yükseköğrenim öğrencilerine her ay düzenli olarak ödeme yapılıyor. TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatacak olan burs ve kredi ödemelerinde kimlik numaralarının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.


Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. Her ay öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi ödemeleri yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
 
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek." ifadelerini kullandı.
 
2021 KYK BURS VE KREDİDE NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
 
Lisansta 2021 yılında burs ve krediler 650 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Geçen sene bu rakam 550 liraydı.
 

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