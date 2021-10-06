Hesaplara 650 lira yatırılıyor! Ve başladı...

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. Her ay öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi ödemeleri yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek." ifadelerini kullandı.
2021 KYK BURS VE KREDİDE NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
Lisansta 2021 yılında burs ve krediler 650 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Geçen sene bu rakam 550 liraydı.