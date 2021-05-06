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Hesaplara 650 lira yatırılıyor! Ve başladı...

06 Mayıs 2021 Perşembe - 11:13 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 11:30

Yüz binlerce kişinin beklediği açıklama geldi. Banka hesaplarına 650 lira yatırılıyor. Mayıs ayına ilişkin ödemeler bugün başladı, 10 Mayıs'a kadar tamamlanacak. Mayıs ayı kredi ve burs ödemeleri ile ilgili bakandan duyuru geldi, paralar ödenmeye başladı. TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatacak olan burs ve kredi ödemelerinde kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alacak.


Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. Her ay öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi ödemeleri yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
 
TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE YATIYOR
 
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.
 
10 MAYIS'A KADAR TAMAMLANACAK
 
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.
 
2021 KYK BURS VE KREDİDE NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
 
Lisansta 2021 yılında burs ve krediler 650 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Geçen sene bu rakam 550 liraydı.
 
 

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