Hesaplara 650 lira yatırılıyor! Harekete geçildi, ücret yükseldi...

Devlet harekete geçti ve ücret yükseldi. On binlerce vatandaşı kapsıyor. Yüzde 36 zam geldi ve 650 lira ödeniyor. Bu ödeme karşılıksız yapılıyor. Kadınlara yönelik devlet yardım eli uzatılıyor. Bu desteklerden biri de eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programı. Hükümet düğmeye bastı ve yardıma yüzde 36 zam yaparak aylık tutarı 350 liraya çıkardı. 2 aylık olarak ise 650 lira para veriliyor. Yıllık olarak ise destekten faydalanan vatandaşın eline 3 bin 900 lira geçiyor. Para PTT'den alınıyor veya ATM'den çekiliyordu ancak pandemi sebebiyle bu ödeme evlere getiriliyor.

On binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Hükümet düğmeye bastı ve yardımda ücret artırımına gitti. Yüzde 36 zam geldi. İki ayda bir 650 lira para veriliyor. Kadınlara yönelik desteklerde devlet daha cömert davranıyor. Özellikle sosyal güvencesi olmayan kadınlar bu anlamda gözetiliyor. ‘Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programı’ bunlardan biri.

Sosyal yardımlardan kadınlara ayrılan pay her geçen yıl artıyor. Şu ana kadar yardımlardan yararlananların yüzde 61’ini kadınlar oluşturuyor. Hükümet pandemi döneminde bu desteklerde hatırı sayılır artışlara gitti. Örneğin; eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım yüzde 36 zamlanarak iki ayda bir 650 liraya çıktı. Yani yılda 3.900 liralık karşılıksız ödeme yapılıyor. Bu ödemeden yaklaşık 170 bin kadın yararlanıyor. Eşi vefat eden ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı. İşte bu ödemeyle ilgili merak edilen detaylar...

NE KADAR ÖDENİYOR?

Yapılan zamla birlikte aylık tutar 275 liradan 325 liraya çıkarıldı. İki ayda bir 650 lira olarak yatırılacak.

ÖDEME HANGİ DURUMDA KESİLİR?

Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 701 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.

PARALAR NASIL ÖDENİYOR?

Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?

Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.

EMEKLİLİK İÇİN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren binlerce esnafın, zamanı gelmesine rağmen prim borcundan dolayı emekli olamadığını söyledi. Salgında esnafın hiçbir şekilde sicil engeline takılmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Prim borçlusu esnaf için düşük faizli kredi ile emeklilik yolu açılsın” dedi.

Bendevi Palandöken, “Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarımız için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında en son 2018’de imzalanan işbirliği protokolü bu dönemde de tekrarlanmalı. Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda esnafımız protokol sayesinde bankadan aldığı kredilerle prim borcunu yapılandırarak emekli olmuştu” diye konuştu.