Hesaplara 5000 lira yatırılacak! Ve başladı, bugün 2, yarın 3...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve başladı. e-Devlet'ten başvuru yapılıyor ve hesaplara 5000 ve 3000 lira yatırılacak. Esnafa hibe desteği başvuruları başladı. Kahve kıraathane pastane, internet kafeler, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemiden olumsuz etkilenen esnafa karşılıksız hibe verileceğini belirtmişti. 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular başladı. İşte başvurudan faydalanacak esnafların listesi...

Esnafa karşılıksız 5 bin ve 3 bin lire hibe desteği veriliyor. Milyonlarca esnafa 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular başladı. Başvurular TC kimlik numarasının son rakamına göre 1 ay sürecek başvurular, e-Devlet (giris.turkiye. gov.tr) üzerinden meslek kodlarına göre yapılacak. Konuyla ilgili detaylı bir açıklamalar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

10 BİN LİRAYI GEÇİYOR Esnafa yönelik ayrıca mevcutta devam eden 4 ay için 1.000’er lira hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği de var. Koşulları uyan hem gelir hem kira yardımı alabiliyor. Bu da büyükşehirdeki esnafa 7 bin lira, diğerlerine ise 6 bin lira ödeme anlamına geliyor. Böylece hibe ile birlikte esnafın eline toplam 9-12 bin lira civarında para geçecek.

BAŞVURU TARİHİ 23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği başvuruları hakkındaki detayları açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, destek başvuruları 25 Mayıs Salı günü başlayacak ve 23 Haziran Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteklerinin detayları hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Kovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20/05/2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceği açıklanmıştı.Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir.Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir.

BAŞVURULAR KİMLİK NUMARASINA GÖRE OLACAK

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecektir.

HİBE VERİLECEK BİRİNCİ VE İKİNCİ GRUPTAKİ EKONOMİK FAALİYETLER

Ticaret Bakanlığının internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi.Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

5 BİN LİRA DESTEK ALACAK BİRİNCİ ESNAF GRUBU

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

5 BİN LİRA DESTEK ALACAK ESNAFLAR LİSTESİ

3 BİN LİRA DESTEK ALACAK İKİNCİ ESNAF GRUBU

Söz konusu kararlar doğrultusunda 3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

ESNAFA VERİLEN HİBENİN ÖDEME DETAYLARI

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.