Hesaplara 500 TL yatırılacak! Ek ödeme kararı... Kasım, aralık ve ocakta...

Özel sektörde çalışanlar için iş insanları devreye girdi. 3 ay ek ödeme yapılacak. Ortalama 500 TL destek sağlanacak.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, gazetecilere, sanayileşmenin üst düzey olduğu Kahramanmaraş 'ta, kur farkıyla birlikte piyasada yükselen fiyatlardan dolayı işçilerine destek olmak isteyen iş insanlarının ek ödeme kararı aldığını belirtti.

Balcıoğlu, bu kapsamda her firmanın kendi gücü ölçüsünde işçilerine destek vereceğini, ortalama rakamın aylık 500 lira olduğunu, daha yüksek ya da düşük verenlerin de olabileceğini ifade etti.

Salgın dönemiyle birlikte ekonomide bazı olumsuzlukların yaşandığını aktaran Balcıoğlu, "Ülke ekonomisine yansıyan bu olumsuzluklar, insanların günlük hayatlarında mutsuzluklara sebep oluyor. Biz her zaman birlikte olduğumuz zaman başarılıyız. O yüzden ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla konuştuk. Çalışanlarımızla bir bütün olup, her şeyi paylaşabileceğimize karar verdik ve destek olalım istedik. Kasım, aralık ve ocak ayını kapsayacak şekilde işletmelerimizin büyük bir bölümü işçilerin maaşlarına destek olmak amacıyla herkes kendi ölçüsünce bir ödeme yapacak." diye konuştu.

Balcıoğlu, kelebek etkisiyle çalışanlara sağlanan bu desteğin kentin hemen her alanına yansıyacağını kaydetti.