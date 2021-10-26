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Hesaplara 500 TL yatırılacak! Ek ödeme kararı... Kasım, aralık ve ocakta...

AA |  26 Ekim 2021 Salı - 13:22 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 13:29

Özel sektörde çalışanları ilgilendiriyor. Harekete geçildi. Ek ödeme kararı alındı. 3 ay boyunca geçerli olacak. Hesaplara 500 TL yatırılacak. Kahramanmaraş'ta bazı iş insanları, çalışanlarına destek amacıyla 3 ay boyunca yaklaşık 500 lira ek ödeme gerçekleştirecek.


Özel sektörde çalışanlar için iş insanları devreye girdi. 3 ay ek ödeme yapılacak. Ortalama 500 TL destek sağlanacak. 
 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu,  gazetecilere, sanayileşmenin üst düzey olduğu Kahramanmaraş'ta, kur farkıyla  birlikte piyasada yükselen fiyatlardan dolayı işçilerine destek olmak isteyen iş  insanlarının ek ödeme kararı aldığını belirtti.
 
Balcıoğlu, bu kapsamda her firmanın kendi gücü ölçüsünde işçilerine  destek vereceğini, ortalama rakamın aylık 500 lira olduğunu, daha yüksek ya da  düşük verenlerin de olabileceğini ifade etti.
 
 Salgın dönemiyle birlikte ekonomide bazı olumsuzlukların yaşandığını  aktaran Balcıoğlu, "Ülke ekonomisine yansıyan bu olumsuzluklar, insanların günlük  hayatlarında mutsuzluklara sebep oluyor. Biz her zaman birlikte olduğumuz zaman  başarılıyız. O yüzden ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla konuştuk.  Çalışanlarımızla bir bütün olup, her şeyi paylaşabileceğimize karar verdik ve  destek olalım istedik. Kasım, aralık ve ocak ayını kapsayacak şekilde  işletmelerimizin büyük bir bölümü işçilerin maaşlarına destek olmak amacıyla  herkes kendi ölçüsünce bir ödeme yapacak." diye konuştu.
 
Balcıoğlu, kelebek etkisiyle çalışanlara sağlanan bu desteğin kentin  hemen her alanına yansıyacağını kaydetti.

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