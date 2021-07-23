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Hesaplara 252 lira yatırılıyor! O şart kaldırıldı, ödemeler...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 232 lira ödeme yapılıyor. Talep dilekçesi verme şartı kaldırıldı, anında para hesaba geçiyor. Ödeneği almanın bazı koşulları bulunuyor. Çalışan milyonlarca kadına devlet tarafından birçok destek sağlanıyor. Doğum halinde sigortalı kadına emzirme ödeneği veriliyor. Doğum iznine çıkan kadının primini devlet karşılıyor. Kamuda çalışan işçi, memur kadınlar muayene günlerinde ücretli izinli sayılıyor. Geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor ve kişinin banka hesabına TC kimlik numarasına tanımlanarak yapılıyor. Çeyiz parası ödeniyor. İşte merak edilen sorular ve yanıtları...